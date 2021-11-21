Нестаріюча Кейт Хадсон "блиснула" підтягнутим животиком (фото)

41-річній актрисі можуть позаздрити багато молодих дівчат

Голлівудська актриса та режисер Кейт Хадсон продемонструвала свій підтягнутий прес, влаштувавши міні-вечірку з мартіні.

На фото, яким знаменитість поділилася в Інстаграмі, вона позує у бежевому вкороченому топі у вигляді бандо з довгими рукавами, оголивши, тим самим, свій плоский живіт. Верх 41-річна актриса доповнила відповідною бежевою спідницею з високим вирізом.

Хадсон тримає в руці мартіні з горілкою, демонструючи темний лак для нігтів.

Американська зірка має карколомну фігуру

У недавньому інтерв’ю для видання People Кейт зізналася, що довгий час не могла скинути зайву вагу після народження своєї третьої дитини у 2018 році. Мама трьох дітей почала більше приділяти час тренуванням цього літа.

"Мені подобається мати можливість ставити нові цілі, щоб побачити, чого я можу досягти, і мені подобається, наскільки гнучкою і сильною я почуваюся після хорошого тренування, особливо коли займаюся пілатесом", — розповіла актриса.

Кейт намагається "підживлювати" своє тіло здоровою їжею, щоб досягти бажаних результатів. І це у неї дуже добре виходить, про що свідчать фото 41-річної знаменитості на її офіційній сторінці в соцмережі.

Актриса відома багатьом глядачам ролями в таких фільмах, як "Як позбутися хлопця за 10 днів", "Він, я та його друзі", "Золото дурнів", "Дівчина мого кращого друга", "Нестерпні леді".

Раніше "Телеграф" писав, які голлівудські зірки відкрито висловили свою ворожість до політики в сучасній Росії.