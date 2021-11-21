Укр

Нестареющая Кейт Хадсон "сверкнула" подтянутым животиком (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Звезда комедии "Как отделаться от парня за 10 дней" потрясла своей стройной фигурой Новость обновлена 21 ноября 2021, 19:52
Звезда комедии "Как отделаться от парня за 10 дней" потрясла своей стройной фигурой

41-летней актрисе могут позавидовать многие молодые девушки

Голливудская актриса и режиссер Кейт Хадсон, которая ранее призналась, что карантин благоприятно повлиял на ее интимные отношения с мужем, продемонстрировала свой подтянутый пресс, устроив мини-вечеринку с мартини.

На фото, которым знаменитость поделилась в Инстаграме, она позирует в бежевом укороченном топе в виде бандо с длинными рукавами, обнажив, тем самым, свой плоский живот. Верх 41-летняя актриса дополнила подходящей бежевой юбкой с высоким вырезом.

В руке Хадсон держит мартини с водкой, демонстрируя темный лак для ногтей.

Американская звезда имеет сногсшибательную фигуру
Американская звезда имеет сногсшибательную фигуру

В недавнем интервью для издания People Кейт призналась, что долгое время не могла сбросить лишний вес после рождения своего третьего ребенка в 2018 году. Мама троих детей стала больше уделять время тренировкам этим летом.

"Мне нравится иметь возможность ставить новые цели, чтобы увидеть, чего я могу достичь, и мне нравится, насколько гибкой и сильной я себя чувствую после хорошей тренировки, особенно когда занимаюсь пилатесом", — рассказала актриса.

Кейт старается "подпитывать" свое тело здоровой пищей, чтобы добиться желаемых результатов. И это у нее очень хорошо получается, о чем свидетельствуют фото 41-летней знаменитости на ее официальной странице в соцсети.

Актриса известна многим зрителям ролями в таких фильмах, как "Как отделаться от парня за 10 дней", "Он, я и его друзья", "Золото дураков", "Девушка моего лучшего друга", "Несносные леди". В прошлом году Хадсон получила антипремию "Золотая малина" за игру в драматическом фильме "Мьюзик". В апреле того же года Кейт вместе с мамой, американской актрисой Голди Хоун, появилась на обложке журнала People.

Ранее "Телеграф" писал, какие голливудские звезды открыто выразили свою неприязнь к политике в современной России.

Теги:
#Фигура #Стиль #Кейт Хадсон
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