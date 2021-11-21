Колишня дружина Дзідзьо зачарувала фанатів стильним луком: "Коли всередині гине скиглик" (фото)

Подружжя розлучилося через 20 років спільного життя

Відома українська співачка Slavia (Ярослава Притула), яка вирішила розлучитися з музикантом Дзідзьо (Михайлом Хома) після 7 років шлюбу, активно розвиває свій аккаунт у соціальній мережі Інстаграм та ділиться з шанувальниками новинами з творчого та особистого життя. Також зірка публікує фото у модних образах.

Одним із таких кадрів співачка поділилася у неділю, 21 листопада. Свій пост Slavia супроводжувала рядками зі своєї майбутньої пісні.

"Коли всередині гине скиглик… І не турбує, що скаже зграя… Коли сама собі — перший критик… Корона тримається, як влита", — написала виконавиця.

На знімку українська виконавиця позує у чорній шкіряній сукні у золотистому піджаку. Доповнила свій образ Slavia бежевою сумкою.

Шанувальники співачки написали у коментарях, що вона виглядає дуже гарною.

Нагадаємо, що після новини про розлучення зоряного подружжя, Slavia зізналася, що втрачала себе в цьому шлюбі. Зараз співачка активно розвиває свою кар’єру та з’являється на світських заходах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співак Дзідзьо є зірковим "детективом" у другому сезоні шоу "Маска". У суботу, 20 листопада, зірки розсекретили ще одного персонажа, Кажана. Хто ховався за його образом — дізнайтесь у матеріалі "Телеграфа".