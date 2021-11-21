Бывшая жена Дзидзьо очаровала фанатов стильным луком: "Когда внутри гибнет нытик" (фото)

Супруги развелись спустя 20 лет совместной жизни

Известная украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая решила развестись с музыкантом Дзидзьо (Михаилом Хома) после 7 лет брака, активно развивает свой аккаунт в социальной сети Инстаграм и делится с поклонниками новостями из творческой и личной жизни. Также звезда публикует фото в модных образах.

Одним из таких кадров певица поделилась в воскресенье, 21 ноября. Свой пост Slavia сопроводила строками из своей будущей песни.

"Когда внутри гибнет нытик… И не беспокоит, что скажет стая… Когда сама себе — первый критик… Корона держится как влитая", — написала исполнительница.

На снимке украинская исполнительница позирует в черном кожаном платье в золотистом пиджаке. Дополнила свой образ Slavia бежевой сумкой.

Поклонники певицы написали в комментариях, что она выглядит очень красивой.

Напомним, что после новости о разводе звездных супругом, Slavia призналась, что теряла себя в этом браке. Сейчас певица активно развивает свою карьеру и появляется на светских мероприятиях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что певец Дзидзьо является звездным "детективом" во втором сезоне шоу "Маска". В субботу, 20 ноября, звезды рассекретили еще одного персонажа, Кажана. Кто прятался за его образом — узнайте в материале "Телеграфа".