Бывшая жена Дзидзьо очаровала фанатов стильным луком: "Когда внутри гибнет нытик" (фото)
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Супруги развелись спустя 20 лет совместной жизни
Известная украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая решила развестись с музыкантом Дзидзьо (Михаилом Хома) после 7 лет брака, активно развивает свой аккаунт в социальной сети Инстаграм и делится с поклонниками новостями из творческой и личной жизни. Также звезда публикует фото в модных образах.
Одним из таких кадров певица поделилась в воскресенье, 21 ноября. Свой пост Slavia сопроводила строками из своей будущей песни.
"Когда внутри гибнет нытик… И не беспокоит, что скажет стая… Когда сама себе — первый критик… Корона держится как влитая", — написала исполнительница.
На снимке украинская исполнительница позирует в черном кожаном платье в золотистом пиджаке. Дополнила свой образ Slavia бежевой сумкой.
Поклонники певицы написали в комментариях, что она выглядит очень красивой.
Напомним, что после новости о разводе звездных супругом, Slavia призналась, что теряла себя в этом браке. Сейчас певица активно развивает свою карьеру и появляется на светских мероприятиях.
Ранее "Телеграф" сообщал, что певец Дзидзьо является звездным "детективом" во втором сезоне шоу "Маска". В субботу, 20 ноября, звезды рассекретили еще одного персонажа, Кажана. Кто прятался за его образом — узнайте в материале "Телеграфа".
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