Рус

Мадонна показала сосок на фото і довела фанатів до сказу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
98
Співачка знову викликає суперечки у мережі Новина оновлена 25 листопада 2021, 11:30
Співачка знову викликає суперечки у мережі

63-річна Мадонна вивалила груди у новій фотосесії

Екстравагантна американська співачка Мадонна, якій цього року виповнилося 63 роки, і яка вже нікого не дивує надмірним використанням фотошопу, поділилася новими фото у пікантному образі та вивела із себе своїх фанатів.

У себе на сторінці в Інстаграмі знаменитість опублікувала пост із низкою відвертих кадрів, зроблених у ліжку у спальні.

"Ангел дивиться на мене", — підписала знімки Мадонна.

Мадонна поділилася знімками з постільної фотосесії
Мадонна поділилася знімками з постільної фотосесії

63-річна артистка не посоромилася викласти фото на загальний огляд, у яких також акцентувала увагу на своїй немолодій попі та сосках. Цікаво, як ще Інстаграм не заблокував подібні "одкровення" американської зірки.

63-річна Мадонна вивалила сосок
63-річна Мадонна вивалила сосок

"Що ти робиш?", "Чому, babe, чому!!!???! Ти краще за це!", "Дорога, я думаю, ангел давно полетів", — написали в коментарях підписники Мадонни в соцмережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто зі світових знаменитостей осоромився перед своїми фанатами.

Теги:
#Мадонна #Фотосесії
Українські військовослужбовці залишаються вірними своїй країні
В регіонах
Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські військовослужбовці залишаються вірними своїй країні
Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
"Наступну зиму рейтинг Зеленського не переживе": чому "вагнергейт" – бомба сповільненої дії для президента
Дата публікації
Категорія
Ляшко переполошив усіх своєю "інсайдерською інформацією"
Олег Ляшко анонсував воєнний стан в Україні та став "зіркою" російських ЗМІ (відео)
Дата публікації
Категорія
Кордон з Білоруссю посилено
Мігранти не пройдуть: Україна розгорнула тактичні навчання на кордоні (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Нежить може бути симптомом "корони"
Є три головні симптоми: як зрозуміти, що підхопив небезпечний штам "Дельта+"