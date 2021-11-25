Мадонна показала сосок на фото і довела фанатів до сказу
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63-річна Мадонна вивалила груди у новій фотосесії
Екстравагантна американська співачка Мадонна, якій цього року виповнилося 63 роки, і яка вже нікого не дивує надмірним використанням фотошопу, поділилася новими фото у пікантному образі та вивела із себе своїх фанатів.
У себе на сторінці в Інстаграмі знаменитість опублікувала пост із низкою відвертих кадрів, зроблених у ліжку у спальні.
"Ангел дивиться на мене", — підписала знімки Мадонна.
63-річна артистка не посоромилася викласти фото на загальний огляд, у яких також акцентувала увагу на своїй немолодій попі та сосках. Цікаво, як ще Інстаграм не заблокував подібні "одкровення" американської зірки.
"Що ти робиш?", "Чому, babe, чому!!!???! Ти краще за це!", "Дорога, я думаю, ангел давно полетів", — написали в коментарях підписники Мадонни в соцмережі.
Раніше "Телеграф" розповідав, хто зі світових знаменитостей осоромився перед своїми фанатами.
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