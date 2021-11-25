Мадонна показала сосок на фото і довела фанатів до сказу

63-річна Мадонна вивалила груди у новій фотосесії

Екстравагантна американська співачка Мадонна, якій цього року виповнилося 63 роки, і яка вже нікого не дивує надмірним використанням фотошопу, поділилася новими фото у пікантному образі та вивела із себе своїх фанатів.

У себе на сторінці в Інстаграмі знаменитість опублікувала пост із низкою відвертих кадрів, зроблених у ліжку у спальні.

"Ангел дивиться на мене", — підписала знімки Мадонна.

Мадонна поділилася знімками з постільної фотосесії

63-річна артистка не посоромилася викласти фото на загальний огляд, у яких також акцентувала увагу на своїй немолодій попі та сосках. Цікаво, як ще Інстаграм не заблокував подібні "одкровення" американської зірки.

63-річна Мадонна вивалила сосок

"Що ти робиш?", "Чому, babe, чому!!!???! Ти краще за це!", "Дорога, я думаю, ангел давно полетів", — написали в коментарях підписники Мадонни в соцмережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто зі світових знаменитостей осоромився перед своїми фанатами.