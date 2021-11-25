Мадонна показала сосок на фото и привела фанатов в бешенство

63-летняя Мадонна вывалила грудь в новой фотосессии

Экстравагантная американская певица Мадонна, которой в этом году исполнилось 63 года, и которая уже никого не удивляет чрезмерным использованием фотошопа, поделилась новыми фото в пикантном образе и вывела из себя своих фанатов.

У себя на странице в Инстаграме знаменитость опубликовала пост с рядом откровенных кадров, сделанных в постели в спальне.

"Ангел смотрит на меня", — подписала снимки Мадонна.

Мадонна поделилась снимками из постельной фотосессии

63-летняя артистка не постеснялась выложить фото на всеобщее обозрение, в которых также акцентировала внимание на своей немолодой попе и сосках. Интересно, как еще Инстаграм не заблокировал подобные "откровения" американской звезды.

63-летняя Мадонна вывалила сосок

"Что ты делаешь?", "Почему, детка, почему!!! ???! Ты лучше этого!", "Дорогая, я думаю, ангел давно улетел", — написали в комментариях подписчики Мадонны в соцсети.

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