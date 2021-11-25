Укр

Мадонна показала сосок на фото и привела фанатов в бешенство

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
106
Певица снова вызывает споры в сети Новость обновлена 25 ноября 2021, 11:30
Певица снова вызывает споры в сети

63-летняя Мадонна вывалила грудь в новой фотосессии

Экстравагантная американская певица Мадонна, которой в этом году исполнилось 63 года, и которая уже никого не удивляет чрезмерным использованием фотошопа, поделилась новыми фото в пикантном образе и вывела из себя своих фанатов.

У себя на странице в Инстаграме знаменитость опубликовала пост с рядом откровенных кадров, сделанных в постели в спальне.

"Ангел смотрит на меня", — подписала снимки Мадонна.

Мадонна поделилась снимками из постельной фотосессии
Мадонна поделилась снимками из постельной фотосессии

63-летняя артистка не постеснялась выложить фото на всеобщее обозрение, в которых также акцентировала внимание на своей немолодой попе и сосках. Интересно, как еще Инстаграм не заблокировал подобные "откровения" американской звезды.

63-летняя Мадонна вывалила сосок
63-летняя Мадонна вывалила сосок

"Что ты делаешь?", "Почему, детка, почему!!! ???! Ты лучше этого!", "Дорогая, я думаю, ангел давно улетел", — написали в комментариях подписчики Мадонны в соцсети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из мировых знаменитостей оконфузился перед своими фанатами.

Теги:
#Мадонна #Фотосессии
Украинские военнослужащие остаются верны своей стране
В регионах
Авдеевка уже не та: как обстоит ситуация на линии разграничения (репортаж BBC)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские военнослужащие остаются верны своей стране
Авдеевка уже не та: как обстоит ситуация на линии разграничения (репортаж BBC)
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
"Следующую зиму рейтинг Зеленского не переживет": почему "вагнергейт" – бомба замедленного действия для президента
Дата публикации
Категория
Ляшко переполошил всех своей "инсайдерской информацией"
Олег Ляшко анонсировал военное положение в Украине и стал "звездой" российских СМИ (видео)
Дата публикации
Категория
Граница с Беларусью усилена
Мигранты не пройдут: Украина развернула тактические учения на границе (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Насморк может быть симптомом "короны"
Есть три главных симптома: как понять, что подхватил опасный штамм "Дельта+"