"Одержимая собой с*ка": Мадонна впечатлила новым селфи (фото)

Легендарная 62-летняя певица и актриса Мадонна, которая недавно поделилась новыми фото со своими подросшими дочерями и молодым бойфрендом, получила массу положительных отзывов за свое новое селфи.

Фото, на котором певица выглядит очень помолодевшей, без морщин и практически без щек, с пухлыми губами, появилось на официальной странице Мадонны в Инстаграме.

"Одержимая собой с*ка", - так подписала снимок знаменитость.

Стоить отметить, что в последнее время певица начала максимально обрабатывать фотографии, чтобы казаться младше, а отсутствие щек подписчики связали с пластической операцией. 16 августа звезде исполнится 63 года.

Ранее Мадонна впечатлила своим выступлением в ночном гей-баре в Нью-Йорке, где спела с обнаженной грудью.