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В коротких шортах: 62-летняя Мадонна похвасталась стройными ногами (фото)

В коротких шортах: 62-летняя Мадонна похвасталась стройными ногами (фото)
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram Madonna

Легендарная американская певица и актриса Мадонна (наст. имя Мадонна Луиза Чикконе), которая недавно выставила свою грудь в одном из гей-баров Нью-Йорка, поделилась кадрами из новой фотосессии.

62-летняя артистка, которая в июне поздравила своего отца Сильвио Чикконе с его 90-летием, снялась вместе со своим 27-летним бойфрендом, хореографом Ахламаликом Уильямсом. У влюбленных разница в возрасте составляет 35 лет, но это их не смущает.

Также на фото присутствуют дочери певицы Стелла и Эстер Чикконе (род. 2012), которые были удочерены в 2017 году.

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"Семейное барбекю", - подписала фото 62-летняя поп-певица.

 
 
 
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Напомним, что с молодым человеком Мадонна закрутила роман в 2019 году. Ахламалик выступает в танцевальном коллективе певицы.

 
 
 
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Ранее Мадонна сделала первую в своей жизни татуировку, посвятив ее своим детям.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 358

Все по теме:

Мадонна, Стиль, Фотосессии, Ахламалик Уильямс.
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