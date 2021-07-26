В коротких шортах: 62-летняя Мадонна похвасталась стройными ногами (фото)

Легендарная американская певица и актриса Мадонна (наст. имя Мадонна Луиза Чикконе), которая недавно выставила свою грудь в одном из гей-баров Нью-Йорка, поделилась кадрами из новой фотосессии.
62-летняя артистка, которая в июне поздравила своего отца Сильвио Чикконе с его 90-летием, снялась вместе со своим 27-летним бойфрендом, хореографом Ахламаликом Уильямсом. У влюбленных разница в возрасте составляет 35 лет, но это их не смущает.
Также на фото присутствуют дочери певицы Стелла и Эстер Чикконе (род. 2012), которые были удочерены в 2017 году.
"Семейное барбекю", - подписала фото 62-летняя поп-певица.
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Напомним, что с молодым человеком Мадонна закрутила роман в 2019 году. Ахламалик выступает в танцевальном коллективе певицы.
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Ранее Мадонна сделала первую в своей жизни татуировку, посвятив ее своим детям.