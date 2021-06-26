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62-летняя Мадонна зажгла на сцене гей-бара с полностью обнаженной грудью (фото, видео)

62-летняя Мадонна зажгла на сцене гей-бара с полностью обнаженной грудью (фото, видео)
Обновлено 21:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram Madonna

Королева американской поп-музыки Мадонна (наст. имя Мадонна Луиза Чикконе), которая недавно поздравила своего отца с 90-летием, на днях дала концерт в одном из гей-баров Нью-Йорка по случаю окончания месяца, посвященного ЛГБТ.

Как передает Daily Mail, 62-летняя исполнительница вышла на сцену с полностью обнаженной грудью в прозрачном топе, кожаных шортах, длинных розовых атласных перчатках и голубом парике, и порадовала публику исполнением своего танцевального хита 2005 года Hung Up.

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Мадонна исполнила несколько сексуальных танцевальных движений, а зрители снимали представление на свои смартфоны и подпевали каждому ее слову.

Стоить добавить, что своим нарядом также шокировала 24-летняя дочь поп-королевы Лурдес Леон. Она пришла на мероприятие в черном кожаном топе с логотипом зайчика-плейбоя, ее пастельно-розовые штаны обнажали верхнюю часть бедер и нижнее белье. Свой образ девушка дополнила розовой пушистой сумочкой и серьгами-кольцами.

Напомним, что 62-летней Мадонне не впервой демонстрировать свои прелести на всеобщее обозрение. Недавно певица шокировала образом в черном нижнем белье, которое едва прикрывает грудь поп-королевы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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ЛГБТ, Нью-Йорк, Мадонна.
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