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"Мой отец - выживший": Мадонна отметила 90-летие родного человека (видео)

"Мой отец - выживший": Мадонна отметила 90-летие родного человека (видео)
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram Madonna

62-летняя американская певица и актриса Мадонна, которая в свои немолодые годы любит эпатировать откровенными образами, поделилась коллажем, смонтированный из фото и видео со своим отцом Сильвио Чикконе - на этой неделе мужчине исполнилось 60 лет.

Исполнительница навестила отца в родном штате Мичиган в его юбилей вместе со своими детьми.

"Мой отец - выживший, он рос итальянским иммигрантом в США и пережил множество травм, но всегда усердно трудился. Он научил меня важности тяжелой работы и зарабатывания себе на жизнь. Еще раз благодарю вас. Это было особенным событием - провести твое 90-летие с вами и моими детьми на твоем винограднике", - подписала видео Мадонна. Отметим, что семейный виноградник знаменитости расположен в деревне Саттонс-Бэй.

 
 
 
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За день до этого поста Мадонна поздравила своего отца с днем рождения, разместив видео, где она, Сильвио и ее коллектив молятся перед началом выступления певицы.

 
 
 
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Полное имя Мадонны - Мадонна Луиза Вероника Чикконе. Родилась будущая звезда в Бей-Сити, Мичиган. Отец певицы сделал карьеру ведущего инженера-конструктора оборонного КБ концерна Chrysler/GM, а ее мать, Мадонна Луиз Чикконе, работала техником рентгенографии.

Напомним, что в декабре прошлого года Мадонна посвятила новую тату собственным детям: Лурдес (24), Рокко (20), Дэвид (15), Мерси (14), Стеллы и Эстер (во 8 лет).

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

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Дети, Мадонна, Родители, Сильвио Чикконе.
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