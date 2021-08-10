"От сердца отлегло": целлюлит Ирины Шейк развеселил сеть (фото)

Известная 35-летняя российская модель Ирина Шейк, которую недавно заподозрили в романе с бывшим мужем Ким Кардашян Канье Уєстом, продемонстрировала неидеальную фигуру и целлюлит на ягодицах во время отдыха на испанском острове Ибица, находящемся в Середземном море.

Фото модели в субботу, 7 августа, появились в "Dailymail".

На снимках модели можно увидеть, что ее фигура далека от идеала.

Читатели соцсетей активно отреагировали на увиденные фото.

"Посмотрела на целлюлит суперженщины Иры Шейк и прям от сердца отлегло", - пишут в Telegram-канале "Небожена".

Читатели канала "Светские хроники" подняли целую дискуссию по поводу фото Шейк с отдыха. Некоторые считают, что такие формы нормальные для человека, но есть и те, кто думает, что модель недостаточно хороша для своей профессии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Брэдли Купер прокомментировал новый роман его экс-супруги Ирины Шейк.