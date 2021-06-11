"Не устраивает то, с кем": Брэдли Купер прокомментировал новый роман его экс-супруги Ирины Шейк

Спустя три месяца после того, как стало известно, что Ким Кардашян и Канье Уэст разводятся, рэпер закрутил новый роман с известной моделью Ириной Шейк. Пару подловили вместе во время романтической прогулки в Провансе, где они вместе отметили день рождение Канье.

Ни рэпер, ни модель пока никак не комментируют это, но в сети их уже нарекли парой. На их роман уже успел отреагировать экс-возлюбленный Ирины - американский актер Брэдли Купер, с которым модель воспитывает дочь Лею.

Инсайдер передал изданию In Touch , что Брэдли очень хочет, чтобы Шейк была счастлива и нашла себе достойного партнера, однако его не устраивает то, с кем именно она пытается их строить сейчас. Все это из-за их маленькой дочери: актер боится, что, то внимание публики, которое будет получать Шейк, пока она вместе с Канье, может отразиться на девочке.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ким Кардашян призналась, почему развелась со своим супругом.