"Не устраивает то, с кем": Брэдли Купер прокомментировал новый роман его экс-супруги Ирины Шейк

Спустя три месяца после того, как стало известно, что Ким Кардашян и Канье Уэст разводятся, рэпер закрутил новый роман с известной моделью Ириной Шейк. Пару подловили вместе во время романтической прогулки в Провансе, где они вместе отметили день рождение Канье.
Ни рэпер, ни модель пока никак не комментируют это, но в сети их уже нарекли парой. На их роман уже успел отреагировать экс-возлюбленный Ирины - американский актер Брэдли Купер, с которым модель воспитывает дочь Лею.
Ранее, "Телеграф" писал, что Ким Кардашян призналась, почему развелась со своим супругом.