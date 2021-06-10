Ирину Шейк заподозрили в романе с Канье Уэстом

В феврале 2021 года в СМИ появилась новость, что светская львица Ким Кардашян подала документы на развод со своим супругом рэпером Канье Уэстом, с которым побіла в браке семь лет. Ким отметила, что виноват в разводе именно супруг: он сам испортил отношения.

И вот спустя три месяца, репер закрутил новый роман, да еще и с известной моделью Ириной Шейк. В сети появились совместные снимки пары, которые были сделаны во время романтической прогулки в Провансе, Франция, где они вместе отметили день рождение Канье.

Пока неизвестно насколько серьезны у них отношения, однако инсайдеры сообщают, что репер начал добиваться внимания модели несколько недель назад. Также, есть информация, что Ирина поражена вниманием Уэста.

Сами звезды пока никак не комментируют слухи об их романе.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ким Кардашян призналась, почему развелась со своим супругом. Светская львица довольно тяжело переносит развод, что можно увидеть в одном из выпусков телесериала "Семейство Кардашян".