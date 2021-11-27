Дієтолог розповіла, що буде, якщо їсти білий хліб щодня

Білий хліб має більш корисні аналоги.

Щоденне вживання білого хліба може спровокувати такі серйозні захворювання, як інсулінорезистентність, діабет та ожиріння.

Про це заявила лікар-дієтолог Олена Соломатіна, передає m24.ru.

Дієтолог зазначає, що вплив білого хліба на організм людини можна прирівняти до дії цукру.

"Навіть якщо в хлібі просто біле борошно, вода і дріжджі, він стає, по суті, цукром – це не хліб. Коли ми його з’їли, у нас підвищився рівень глюкози, інсулін, якийсь час відчуваємо приплив енергії, потім різко з’являється втома, дратівливість", — пояснює дієтолог.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Дозволяйте собі улюблену їжу, навіть якщо вона шкідлива, — дієтолог Тетяна Лакуста Проблема надмірної ваги і переїдання актуальна для багатьох людей. Особливо гостро вона проявляється в осінньо-зимовий період. "Телеграф" поговорив з терапевтом-дієтологом і автором клубу збалансованого харчування "The Vilka" Тетяною Лакустою і дізнався, як справлятися з емоційним переїданням і яких принципів здорового харчування необхідно дотримуватися.

Подібні стрибки інсуліну в крові загрожують розвитком інсулінорезистентності, діабету та різкими стрибками ваги, з якими згодом може бути дуже складно впоратися. Соломатіна зауважила, що білий хліб — це не повноцінний продукт харчування, а скоріше десерт, тому й вживати його можна дуже рідко.

Корисною заміною, на думку дієтолога, може стати цільнозерновий хліб, який містить багато корисної для організму клітковини. Також вона радить звернути увагу на житній хліб, проте тут потрібно ретельно стежити за тим, щоб у його складі на першому місці було саме житнє борошно, а не пшеничне борошно вищого ґатунку, як це часто буває.

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