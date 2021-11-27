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Дієтолог розповіла, що буде, якщо їсти білий хліб щодня

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Білий хліб може бути небезпечним для здоров’я Новина оновлена 27 листопада 2021, 10:11
Білий хліб може бути небезпечним для здоров’я

Білий хліб має більш корисні аналоги.

Щоденне вживання білого хліба може спровокувати такі серйозні захворювання, як інсулінорезистентність, діабет та ожиріння.

Про це заявила лікар-дієтолог Олена Соломатіна, передає m24.ru.

Дієтолог зазначає, що вплив білого хліба на організм людини можна прирівняти до дії цукру.

"Навіть якщо в хлібі просто біле борошно, вода і дріжджі, він стає, по суті, цукром – це не хліб. Коли ми його з’їли, у нас підвищився рівень глюкози, інсулін, якийсь час відчуваємо приплив енергії, потім різко з’являється втома, дратівливість", — пояснює дієтолог.

Подібні стрибки інсуліну в крові загрожують розвитком інсулінорезистентності, діабету та різкими стрибками ваги, з якими згодом може бути дуже складно впоратися. Соломатіна зауважила, що білий хліб — це не повноцінний продукт харчування, а скоріше десерт, тому й вживати його можна дуже рідко.

Корисною заміною, на думку дієтолога, може стати цільнозерновий хліб, який містить багато корисної для організму клітковини. Також вона радить звернути увагу на житній хліб, проте тут потрібно ретельно стежити за тим, щоб у його складі на першому місці було саме житнє борошно, а не пшеничне борошно вищого ґатунку, як це часто буває.

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#Дієтолог #Білий хліб
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