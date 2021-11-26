Цілющі властивості хурми: чим ця ягода така корисна

Після цитрусових, хурма займає друге місце за кількістю поживних та дієтичних властивостей

Вживаючи хурму, ми маємо можливість наситити організм корисними вітамінами та мінералами. Це "серцеве яблуко" також дуже смачне, а в холодну пору року ця ягода буквально рятує від авітамінозу.

У ній дуже багато корисних властивостей, багато з них – чудові помічники для схуднення, пише Правильне Харчування.

Чим корисна хурма

Хурма володіє сечогінним ефектом.

У ній всього 66 ккал і нарівні з солодощами, безперечно виграє.

Допомагає із проблемами ШКТ.

Містить багато антиоксидантів (дубільних речовин).

Має бактерицидний і противірусний ефект. У Японії є навіть приказка: коли достигає хурма, лікарі залишаються без роботи.

Хурма багата магнієм та йодом, а отже сприятливо діє на нашу нервову систему та щитовидну залозу. Психологів також залишить без роботи.

Застосовується при гіпертонії та серцево-судинних захворюваннях.

Як вибрати хурму

Колір хурми повинен бути від жовтого до оранжевого кольору, але не зелений або коричневий.

М’яка не означає стигла. Є такий сорт хурми "Шарон", вона трохи квадратної форми, тож вона до останнього буде жорсткою, але не менш солодкою.

Хурма має бути гладкою, шкірка — тонка, а плодоніжка — сухою.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.

Раніше лікар-дієтолог Ольга Корабльова розповідав, кому заборонено їсти яблука.