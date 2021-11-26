Цілющі властивості хурми: чим ця ягода така корисна
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 335
Після цитрусових, хурма займає друге місце за кількістю поживних та дієтичних властивостей
Вживаючи хурму, ми маємо можливість наситити організм корисними вітамінами та мінералами. Це "серцеве яблуко" також дуже смачне, а в холодну пору року ця ягода буквально рятує від авітамінозу.
У ній дуже багато корисних властивостей, багато з них – чудові помічники для схуднення, пише Правильне Харчування.
Чим корисна хурма
- Хурма володіє сечогінним ефектом.
- У ній всього 66 ккал і нарівні з солодощами, безперечно виграє.
- Допомагає із проблемами ШКТ.
- Містить багато антиоксидантів (дубільних речовин).
- Має бактерицидний і противірусний ефект. У Японії є навіть приказка: коли достигає хурма, лікарі залишаються без роботи.
- Хурма багата магнієм та йодом, а отже сприятливо діє на нашу нервову систему та щитовидну залозу. Психологів також залишить без роботи.
- Застосовується при гіпертонії та серцево-судинних захворюваннях.
Як вибрати хурму
- Колір хурми повинен бути від жовтого до оранжевого кольору, але не зелений або коричневий.
- М’яка не означає стигла. Є такий сорт хурми "Шарон", вона трохи квадратної форми, тож вона до останнього буде жорсткою, але не менш солодкою.
- Хурма має бути гладкою, шкірка — тонка, а плодоніжка — сухою.
Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.
Раніше лікар-дієтолог Ольга Корабльова розповідав, кому заборонено їсти яблука.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-