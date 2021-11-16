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Дієтолог розповіла, кому не можна їсти яблука: можуть нашкодити здоров’ю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Яблука – корисний фрукт, але не для всіх Новина оновлена 16 листопада 2021, 12:59
Яблука – корисний фрукт, але не для всіх

Виявляється, яблука можуть і небезпечні.

У кожному правилі є свій виняток: попри величезну користь яблук, є випадки, коли вони можуть зашкодити. Якщо ви хочете уникнути проблем зі здоров’ям, ви повинні це знати.

Про випадки, коли яблука краще виключити зі свого раціону, розповіла лікар-дієтолог Ольга Корабльова виданню РИА Новости.

Дієтолог зазначила, що якщо є яблука натще, то через велику кількість клітковини, що міститься у фрукті, може початися здуття живота та подразнення слизових оболонок. Також, від вживання яблук краще відмовитися і людям, у яких діагностовано захворювання шлунково-кишкового тракту, гастрит або виразка шлунка або кишківника.

Але знову ж таки є ще одне "але". Ольга Корабльова додає, що можна їсти запечені яблука, адже в процесі термообробки "погані" кислоти руйнуються, залишаючи лише корисні речовини, які цілюще впливають на роботу кишківника.

Як смачно запекти яблука з цибульним соусом, читайте у матеріалі "Телеграфа".

Також раніше "Телеграф" писав, як приготувати корисний яблучний джем на зиму.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.

Теги:
#Дієтолог #Шкода #Яблука #Користь
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