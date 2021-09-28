"На смак, як мармелад": рецепт смачного і корисного яблучного джему
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Яблучний джем містить пектин, якій благотворно впливає на мікрофлору кишечника.
Якщо у вас на дачі накопичилося так багато яблук, що ви не встигаєте відразу їх з’їсти або ж не втрималися від покупки на ярмарку кількох кілограмів, їм можна знайти гідне застосування. Наприклад, спекти смачний яблучний штрудель або шарлотку. Якщо ж і це не допоможе усі їх витратити, рекомендуємо заготовити смачний, ароматний і дуже корисний яблучний джем на зиму.
Кулінар Тетяна Литвинова поділилася своїм рецептом яблучного джема.Такий джем відмінно підійде як начинка для пиріжків, тарту або як доповнення до сирників і млинців.
Інгредієнти для яблучного джему:
- Яблука — 3 кг
- Цукор — 1 кг
Спосіб приготування:
- Перетворіть нарізані і очищені яблука в блендері на пюре.
- Пюре уваріть три рази протягом трьох днів протягом приблизно 2-х годин. Пюре потрібно періодично помішувати, щоб воно не пригоріло.
- На третій день уварювання додайте в джем 1 кг цукру. Дайте джему закипіти.
- Закрийте джем в банки.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачної і ароматної шарлотки з персиками.
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