"На смак, як мармелад": рецепт смачного і корисного яблучного джему

Яблучний джем містить пектин, якій благотворно впливає на мікрофлору кишечника.

Якщо у вас на дачі накопичилося так багато яблук, що ви не встигаєте відразу їх з’їсти або ж не втрималися від покупки на ярмарку кількох кілограмів, їм можна знайти гідне застосування. Наприклад, спекти смачний яблучний штрудель або шарлотку. Якщо ж і це не допоможе усі їх витратити, рекомендуємо заготовити смачний, ароматний і дуже корисний яблучний джем на зиму.

Кулінар Тетяна Литвинова поділилася своїм рецептом яблучного джема.Такий джем відмінно підійде як начинка для пиріжків, тарту або як доповнення до сирників і млинців.

Інгредієнти для яблучного джему:

Яблука — 3 кг

Цукор — 1 кг

Спосіб приготування:

Перетворіть нарізані і очищені яблука в блендері на пюре. Пюре уваріть три рази протягом трьох днів протягом приблизно 2-х годин. Пюре потрібно періодично помішувати, щоб воно не пригоріло. На третій день уварювання додайте в джем 1 кг цукру. Дайте джему закипіти. Закрийте джем в банки.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачної і ароматної шарлотки з персиками.