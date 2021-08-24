Шарлотка з персиками: рецепт ароматної випічки, яка завжди вдається

Для рецепта шарлотки з персиками необхідно 5 яєць.

У сезон персиків рецепти випічки з солодким фруктом стають неймовірно популярні. Відомий український шеф-кухар поділився своїм рецептом ароматної шарлотки з персиками, яка завжди виходить.

Його шеф-кухар опублікував на своєму сайті.

Шарлотка з персиками: рецепт Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

Яйця — 5 шт.

Цукор — 200 г

Борошно — 180 г

Сода — 0,5 ч. Л.

Персик — 0,5 ч. Л.

10 г вершкового масла для змащення

Спосіб приготування:

Яйця обмити, відокремити білки від жовтків і збити до стійких піків. Продовжуючи збивати поступово додати цукор.

Поступово додати жовтки і збивати протягом хвилини.

Перемішайте соду з борошном і додайте суміші, не перестаючи збивати. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану.

Наріжте персики дрібними часточками.

Змастіть форму маслом і влийте половину тіста. Потім викладіть персики рівним шаром і залийте тестом.

Випікайте пиріг при 220 градусах 5 хвилин, а потім ще півгодини на температурі 170 градусів. Готову шарлотку охолодіть, за бажанням прикрасьте цукровою пудрою. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував класичний рецепт шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка.