Шарлотка з персиками: рецепт ароматної випічки, яка завжди вдається
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Для рецепта шарлотки з персиками необхідно 5 яєць.
У сезон персиків рецепти випічки з солодким фруктом стають неймовірно популярні. Відомий український шеф-кухар поділився своїм рецептом ароматної шарлотки з персиками, яка завжди виходить.
Його шеф-кухар опублікував на своєму сайті.
Шарлотка з персиками: рецепт Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Яйця — 5 шт.
- Цукор — 200 г
- Борошно — 180 г
- Сода — 0,5 ч. Л.
- Персик — 0,5 ч. Л.
- 10 г вершкового масла для змащення
Спосіб приготування:
Яйця обмити, відокремити білки від жовтків і збити до стійких піків. Продовжуючи збивати поступово додати цукор.
Поступово додати жовтки і збивати протягом хвилини.
Перемішайте соду з борошном і додайте суміші, не перестаючи збивати. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану.
Наріжте персики дрібними часточками.
Змастіть форму маслом і влийте половину тіста. Потім викладіть персики рівним шаром і залийте тестом.
Випікайте пиріг при 220 градусах 5 хвилин, а потім ще півгодини на температурі 170 градусів. Готову шарлотку охолодіть, за бажанням прикрасьте цукровою пудрою. Смачного!
Раніше "Телеграф" публікував класичний рецепт шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка.
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