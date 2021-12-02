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28-річна наречена несподівано померла у день весілля

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ханнату Яхайя не дожила до урочистостей Новина оновлена 02 грудня 2021, 16:59
Ханнату Яхайя не дожила до урочистостей

Причиною смерті могла стати виразка шлунка.

У Нігерії молода наречена знепритомніла і раптово померла прямо в день весілля.

Про це повідомляє BBC News Pidgin.

За інформацією видання, трагедія сталася ще 27 листопада. Як розповів наречений 28-річної Ханнату Яхайя Ісак Юсуф, у день її смерті вони зідзвонювалися та обговорювали її приїзд та їжу, яку потрібно купити до свята. Проте незабаром Ісаку зателефонували родичі дівчини та повідомили, що вона померла.

За словами брата нареченої, Яхайя раптово зомліла перед поїздкою до нареченого. Дівчину терміново відвезли до лікарні, але, на жаль, увечері вона померла. Пізніше стало відомо, що Яхайя скаржилася на біль у животі за кілька тижнів до весілля. Лікарі вважають, що у дівчини могла відкритися виразка шлунка.

Наречений дівчини після того, що сталося, зазначив, що у них були дуже міцні стосунки з покійною Ханнату, і він сподівається на дуже світле майбутнє разом з нею на тому світі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Єгипті наречена померла від серцевого нападу лише через півгодини після весілля. Дівчина померла на руках у нареченого.

Теги:
#Весілля #Наречена #Смерть
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