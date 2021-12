Підсилювач імунітету: названо найкорисніший сніданок

Корисний сніданок складається з кількох компонентів.

Почати день із правильного сніданку дуже важливо для зміцнення вашого здоров’я. Хороший сніданок може зміцнити вашу імунну систему, щоб оптимізувати природний захист від інфекцій, включаючи боротьбу з вірусами, що викликають респіраторні захворювання, такі як застуда, грип і навіть COVID-19.

Вирішити, що їсти на сніданок для підтримки імунної відповіді вашого організму, має бути так само просто, як вибрати між зимовими черевиками або шльопанцями, які можна надіти в снігову поїздку на роботу. Пончик надасть приблизно таку ж підтримку вашій імунній системі, як шльопанці захистять ваші пальці ніг від холоду. Але сніданок, сприятливий для імунітету, це щось більше, ніж знання того, чого слід уникати. Фактично, можна не тільки з’їсти їжу, яка не підірве ваш захист від інфекцій, але ви також можете з’їсти таку, яка підвищить її, йдеться у статті на сайті Eat This, Not That!

За словами дієтолога Іси Куявські, найкращий сніданок, що зміцнює імунну систему, не повинен бути складним, але він повинен містити деякі ключові інгредієнти, такі як овес, горіхи, насіння, чорницю, корицю та зелений чай. Саме ці компоненти повинні бути частиною сніданку для боротьби з інфекціями, які ви можете їсти щодня.

Вівсянка

Доповніть свою вівсянку волоськими горіхами

"Значна частина нашої імунної системи — близько 70 відсотків — розташована в кишківнику і багато в чому залежить від здоров’я нашої кишкової мікробіоти", — говорить Куявскі. "Харчові волокна в таких продуктах, як овес, живлять корисні кишкові бактерії, які підтримують імунну систему, а також можуть стримувати шкідливі бактерії. Складні вуглеводи у вівсі також є постійним джерелом палива на ранок, щоб підтримувати ваш день і зберігати почуття ситості", — додає лікар. Вибирайте просту вівсянку на свій смак, оскільки ароматизована вівсянка зазвичай містить доданий цукор.

Горіхи та насіння

Посипте цю вівсянку гарбузовим насінням, волоськими горіхами або насінням чіа. За словами Куявські, горіхи і насіння, подібні до цих, є хорошими джерелами поживних мікроелементів, таких як залізо, цинк і магній, які відіграють центральну роль в імунітеті. Дослідження показують, що, наприклад, залізо та цинк мають вирішальне значення для розвитку лімфоцитів, званих В-клітинами, "спеціальною функцією" захисту імунної системи, що виробляють антитіла, які борються з бактеріями та вірусами.

Чорниця

Дієтолог підсолоджує свою вівсянку чорницею, багату на імуностимулюючі антиоксиданти, включаючи знаменитий захисник від хвороб вітамін С. У кількох дослідженнях чорниця оцінюється як така, що має виключно високий рівень антиоксидантів, сполук, які захищають ваші клітини від пошкодження молекулами, відомими як вільні радикали.

Кориця

Лише кілька щіпок підіймають скромну вівсянку на новий рівень, приємний на смак. Але це ще не все. "Кориця має протизапальні властивості, а також допомагає знизити рівень цукру в крові", — говорить Куявскі. Фактично, огляд досліджень кориці в журналі Pharmacognosy Research виявив безліч способів, якими прянощі можуть захистити організм, у тому числі обмежуючи викликані хворобою Альцгеймера зміни в головному мозку, знижуючи окисні процеси в печінці, знижуючи рівень артеріального тиску та холестерину.

Зелений чай

Зелений чай багатий на антиоксиданти

Запийте цей сніданок, який ви щойно приготували, великим кухлем зеленого чаю. "Зелений чай наповнений сполуками, що мають антиоксидантні, антимікробні та протизапальні властивості", — говорить Куявскі. "Вони борються з інфекційними агентами, збільшуючи кількість корисних імунних клітин".

