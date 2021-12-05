"Американські гірки закінчилися": ексучасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев повідомив, що став холостяком

Український "Тарзан" розійшовся зі своєю дівчиною через 2 роки стосунків.

Український актор та чемпіон України Олексій Суровцев, відомий за роллю у серіалі "Слід", знову приєднався до лав холостяків.

На своїй сторінці в Інстаграм Олексій поділився зі своїми передплатниками сумною новиною: через 2 роки стосунків він розлучився з Ганною Скворцовою – призером чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодибілдингу.

Чоловік конкретної причини не назвав, лише натякнув, що причиною розлучення стали непорозуміння між ними, вони не змогли "дивитися в один напрямок".

"Дякую тобі за все. За те, що дбала, любила. За те, що божеволіли разом. Екстремальні американські гірки закінчилися..." — написав Олексій, попросивши своїх передплатників не ставити зайвих і дурних питань.

Нагадаємо, що під час участі Олексія Суровцева в "Танцях з зірками" Ганна його всіляко підтримувала, навіть один раз з’явилася в з Марією Колосовою (партнерка в "Танцях") номері. Також Скворцова була проти, як у однієї з танцювальних постановок Олексій цілувався з Марією.