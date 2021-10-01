Олексій Суровцев розповів, як його дівчина відреагувала на поцілунок з партнеркою на ’Танцях з зірками’

Актор перебуває у відносинах з тренером Анною Скворцової

У неділю, 26 вересня, український актор Олексій Суровцев і його партнерка Марія Колосова покинули паркет популярного проекту "Танці з зірками". Парі виставили низькі оцінки і вони потрапили в зону ризику, з якої вибратися не змогли.

Нагадаємо, що саме з танцівницею в п’ятому сезоні шоу відбувся найперший поцілунок: Колосова, разом з Олексієм Суровцева, зробили це під час свого першого танцю. В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" актор розповів, чи приревнувала його дівчина, тренер Анна Скворцова, після цього до партнерки по танцям.

За словами Олексія, Анна прекрасно розуміє, що просто робота і це абсолютно нормальна практика для актора.

"Це було перевтілення в роль, нічого там такого немає, просто стикнулися губами, як актори цілуються в сценах", — сказав актор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ілона Гвоздьова приєднається до суддівського журі "Танців з зірками" в прямому ефірі, який відбудеться ввечері 3 жовтня.