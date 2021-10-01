Укр

Алексей Суровцев рассказал, как его девушка отреагировала на поцелуй с партнершей на 'Танцах со звездами'

Автор
Татьяна Кармазина
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Алексей Суровцев и Мария Колосова
Алексей Суровцев и Мария Колосова

Актер находится в отношениях с тренером Анной Скворцовой

В воскресенье, 26 сентября, украинский актер Алексей Суровцев и его партнерша Мария Колосова покинули паркет популярного проекта "Танцы со звездами". Паре выставили низкие оценки и они попали в зону риска, из которой выбраться не смогли.

Напомним, что именно с танцовщицей в пятом сезоне шоу состоялся самый первый поцелуй: Колосова, вместе с Алексеем Суровцевым, сделали это во время своего первого танца. В эксклюзивном интервью "Телеграфу" актер рассказал, приревновала ли его девушка, тренер Анна Скворцова, после этого к партнерше по танцам.

По словам Алексея, Анна прекрасно понимает, что просто работа и это абсолютно нормальная практика для актера.

"Это было перевоплощение в роль, ничего там такого нет, просто соприкоснулись губами, как актеры целуются в сценах", — сказал актер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Илона Гвоздева присоединится к судейскому жюри "Танцев со звездами" в прямом эфире, который состоится вечером 3 октября.

Теги:
#Шоу #Танцы со звездами #Алексей Суровцев #Анна Скворцова
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