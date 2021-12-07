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Захотів на гастролі до агресора: MELOVIN зробив скандальну заяву про Росію

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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MELOVIN не їде до Росії, бо боїться реакції українців Новина оновлена 07 грудня 2021, 17:27
MELOVIN не їде до Росії, бо боїться реакції українців

Улюбленець мільйонів заявив, що не проти поїхати з концертом до РФ.

Популярний український співак MELOVIN, справжнє ім’я якого Костянтин Бочаров, який влітку здійснив камінг-аут на фестивалі Atlas Weekend, відзначився новою заявою. Виявляється, артист хотів би поїхати гастролювати до Росії.

Про своє бажання порадувати шанувальників у країні-агресорі виконавець розповів в інтерв’ю Українській правді на YouTube.

Костянтин зізнається, що дуже хоче, щоб його творчість була ще більшою і масштабнішою, особливо в тих країнах, де розуміють мову, якою він співає. А в Росії в нього також багато фанів, які щодня пишуть йому із проханнями приїхати. Але поки він не планує там гастролі.

Причиною цього є страх. Тільки боїться Бочаров не своєї нетрадиційної орієнтації та погроз націоналістів, а більше переживає за своїх батьків, які живуть в Україні. А також його зупиняє страх стати вигнанцем у рідній країні.

"У мені це бореться постійно" — зізнається артист.

Також, Костянтин вважає несправедливим, що артисти з РФ приїжджають в Україну та дають тут свої концерти, а українських виконавців за виступи в Росії – цькують та принижують.

Інтерв’ю MELOVINа: відео

Раніше Телеграф повідомляв, що музичний телеканал М1 відмовився транслювати кліп MELOVINа на пісню "Таємний знак".

Теги:
#Костя Бочаров #MELOVIN #Співак MELOVIN #Костянтин Бочаров
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