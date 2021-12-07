Захотел на гастроли к агрессору: MELOVIN сделал скандальное заявление о России
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Любимец миллионов заявил, что не против поехать с концертом в РФ.
Популярный украинский певец MELOVIN, настоящее имя которого Константин Бочаров, совершивший летом каминг-аут на фестивале Atlas Weekend, отличился новым заявлением. Оказывается, артист хотел бы поехать гастролировать в Россию.
О своем желании порадовать своих поклонников в стране-агрессоре, исполнитель рассказал в интервью Украинской правде на YouTube.
Константин признается, что очень хочет, что бы его творчество было еще больше и масштабнее, особенно в тех странах, где понимают язык, на котором он поет. А в России у него также много фанатов, которые каждый день пишут ему с просьбами приехать. Но пока он не планирует там гастроли.
Причиной этого является страх. Только боится Бочаров не своей нетрадиционной ориентации и угроз он националистов, а больше переживает за своих родителей, которые живут в Украине. А также его останавливает страх стать изгоем в родной стране.
"Во мне это борется постоянно" — признается артист.
Также, Костянтин считает несправедливым, что артисты из РФ приезжают в Украину и дают здесь свои концерты, а украинских исполнителей за выступления в России — травят и унижают.
Интервью MELOVINа: видео
Ранее "Телеграф" сообщал, что музыкальный телеканал М1 отказался транслировать клип MELOVINа на песню "Таємний знак".
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