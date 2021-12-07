Захотел на гастроли к агрессору: MELOVIN сделал скандальное заявление о России

Любимец миллионов заявил, что не против поехать с концертом в РФ.

Популярный украинский певец MELOVIN, настоящее имя которого Константин Бочаров, совершивший летом каминг-аут на фестивале Atlas Weekend, отличился новым заявлением. Оказывается, артист хотел бы поехать гастролировать в Россию.

О своем желании порадовать своих поклонников в стране-агрессоре, исполнитель рассказал в интервью Украинской правде на YouTube.

Константин признается, что очень хочет, что бы его творчество было еще больше и масштабнее, особенно в тех странах, где понимают язык, на котором он поет. А в России у него также много фанатов, которые каждый день пишут ему с просьбами приехать. Но пока он не планирует там гастроли.

Причиной этого является страх. Только боится Бочаров не своей нетрадиционной ориентации и угроз он националистов, а больше переживает за своих родителей, которые живут в Украине. А также его останавливает страх стать изгоем в родной стране.

"Во мне это борется постоянно" — признается артист.

Также, Костянтин считает несправедливым, что артисты из РФ приезжают в Украину и дают здесь свои концерты, а украинских исполнителей за выступления в России — травят и унижают.

Интервью MELOVINа: видео

Ранее "Телеграф" сообщал, что музыкальный телеканал М1 отказался транслировать клип MELOVINа на песню "Таємний знак".