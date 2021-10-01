Melovin звинуватив канал М1 у відмові випускати його новий кліп: "Причина гранично ясна"

24-річний співак, який учинив камінг-аут, звинуватив канал у тривалому Буллінг

Український співак Melovin (наст. Ім’я Костянтин Бочаров) в цьому році в Києві на фестивалі Atlas Weekend зробив камінг-аут, коли поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця. На думку молодого артиста, це стало однією з причин того, що його новий кліп на пісню "Таємний знак" відмовився брати в ротацію український музичний телеканал М1, який, додамо, транслював Atlas Weekend і вирізав сцену з поцілунком Melovin’а.

На своїй сторінці в Інстаграмі 24-річний співак пояснив, чому, на його думку, кліп не з’явиться на екранах головного музичного телеканалу країни.

"Причина гранично ясна для моєї команди і мене особисто. Після незручної і, звичайно ж, "випадкової" ситуації з відсутністю в трансляції частини мого перфомансу на Atlas Weekend і камінг ауту на головній сцені, це рішення було дуже передбачуваним… рішення не брати мою нову відеороботу, прибирати кліпи з ротацій, все це лише в черговий раз підкреслює вашу позицію", — заявив Melovin.

Крім цього, артист додав, що з каналом у нього довга історія відкритого буллінгу, образ і принижень в його адресу з боку гендиректора каналу Сергія Перцева.

Керівництво каналу вже відповіло на звинувачення українського артиста, і, як пише "Обозреватель" зі слів Перцева, вони будуть звертатися до прес-служби виконавця, щоб з’ясувати причину того, що сталося. "Чесно кажучи, я взагалі не розумію… Людина просто написала злісний пост. Для мене це ще один спосіб, щоб про нього поговорили", — сказав гендиректор.

Нагадаємо, що Melovin бере участь в проекті "Танці з зірками". Своєю епатажною поведінкою хлопець викликає у глядачів подив і критику самих постановок.