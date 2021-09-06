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"Епатаж був, а танець де?": Виступ MELOVINа на "Танцях з зірками" розчарувало глядачів (відео)

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MELOVIN і Ліза Русина Новина оновлена 06 вересня 2021, 11:34
MELOVIN і Ліза Русина

Поведінка епатажного Меловіна в першому випуску "Танців з зірками" викликала бурхливе обговорення в мережі.

У неділю, 5 вересня, стартував довгоочікуваний новий сезон танцювального шоу "Танці з зірками 2021". 14 українських знаменитостей вперше вийшли на паркет і станцювали свої перші танці, за які отримали свої перші оцінки.

За правилами шоу в першому випуску ніхто не покидає шоу, тому всі 14 пар глядачі побачать у другому випуску, який вийде 12 вересня.

Шанувальники епатажного співака MELOVINа з нетерпінням чекали виступ свого улюбленця. Разом зі своєю партнеркою Лізою Русиною вони виконали expеrіmental під пісню Bolero. Однак їх танець не вразив ні суддів, ні глядачів.

На сторінці шоу в Інстаграм, під постом про Меловіна в коментарях почалося бурхливе обговорення їх номера. Багато користувачів відзначили, що в їх виступі не було видно танцю. Та й загалом номер не "чіпляє".

Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа

Звысно є і безліч позитивних відгуків, оскільки фанатська армія у Меловіна досить величезна.

Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа
Реакція мережі на виступ MELOVINа

Також, відзначимо що MELOVIN ошелешив зал і глядачів своїм подарунком для прими-балерини Катерини Кухар. Мабуть, артист занадто буквально сприйняв девіз нового танцювального сезону "Танцюй серцем" і підніс судді реальне "живе" серце.

Подарунок MELOVINа для Катерини Кухар
Подарунок MELOVINа для Катерини Кухар

Виступ MELOVINа і Лізи Русиної:

Раніше, "Телеграф" писав, що MELOVIN постав в досить епатажному образі на презентації нового сезону шоу "Танці з зірками", надівши на захід довгу чорну спідницю з розрізом і жакет зі стразами.

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