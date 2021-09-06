"Епатаж був, а танець де?": Виступ MELOVINа на "Танцях з зірками" розчарувало глядачів (відео)

Поведінка епатажного Меловіна в першому випуску "Танців з зірками" викликала бурхливе обговорення в мережі.

У неділю, 5 вересня, стартував довгоочікуваний новий сезон танцювального шоу "Танці з зірками 2021". 14 українських знаменитостей вперше вийшли на паркет і станцювали свої перші танці, за які отримали свої перші оцінки.

За правилами шоу в першому випуску ніхто не покидає шоу, тому всі 14 пар глядачі побачать у другому випуску, який вийде 12 вересня.

Шанувальники епатажного співака MELOVINа з нетерпінням чекали виступ свого улюбленця. Разом зі своєю партнеркою Лізою Русиною вони виконали expеrіmental під пісню Bolero. Однак їх танець не вразив ні суддів, ні глядачів.

На сторінці шоу в Інстаграм, під постом про Меловіна в коментарях почалося бурхливе обговорення їх номера. Багато користувачів відзначили, що в їх виступі не було видно танцю. Та й загалом номер не "чіпляє".

Реакція мережі на виступ MELOVINа

Реакція мережі на виступ MELOVINа

Реакція мережі на виступ MELOVINа

Реакція мережі на виступ MELOVINа

Звысно є і безліч позитивних відгуків, оскільки фанатська армія у Меловіна досить величезна.

Реакція мережі на виступ MELOVINа

Реакція мережі на виступ MELOVINа

Реакція мережі на виступ MELOVINа

Також, відзначимо що MELOVIN ошелешив зал і глядачів своїм подарунком для прими-балерини Катерини Кухар. Мабуть, артист занадто буквально сприйняв девіз нового танцювального сезону "Танцюй серцем" і підніс судді реальне "живе" серце.

Подарунок MELOVINа для Катерини Кухар

Виступ MELOVINа і Лізи Русиної:

Раніше, "Телеграф" писав, що MELOVIN постав в досить епатажному образі на презентації нового сезону шоу "Танці з зірками", надівши на захід довгу чорну спідницю з розрізом і жакет зі стразами.