Укр

"Эпатаж был, а танец где?": выступление MELOVINа на "Танцах со звездами" разочаровало зрителей (видео)

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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MELOVIN и Лиза Русина Новость обновлена 06 сентября 2021, 11:34
MELOVIN и Лиза Русина

Поведение эпатажного Меловина в первом выпуске "Танцев со звездами" вызвало бурное обсуждение в сети.

В воскресенье, 5 сентября, стартовал долгожданный новый сезон танцевального шоу "Танцы со звездами 2021". 14 украинских знаменитостей впервые вышли на паркет и станцевали свои первые танцы, за которые получили свои первые оценки.

По правилам шоу в первом выпуске никто не покидает шоу, поэтому все 14 пар зрители увидят во втором выпуске, который выйдет 12 сентября.

Поклонники эпатажного певца MELOVINа с нетерпением ждали выступление своего любимца. Вместе со своей партнершей Лизой Русиной они исполнили expеrіmental под песню Bolero. Однако их танец не впечатлил ни судей, ни зрителей.

На странице шоу в Инстаграм, под постом о Меловине в комментариях началось бурное обсуждение их номера. Многие пользователи отметили, что в их выступлении не было видно танца. Да и в общем номер не "цепляет".

Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа

Естественно есть и множество позитивных отзывов, так как фанатская армия у Меловина достаточно огромная.

Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа
Реакция сети на выступление MELOVINа

Также, отметим что MELOVIN ошарашил зал и зрителей своим подарком для примы-балерины Екатерины Кухар. Видимо артист слишком буквально воспринял девиз нового танцевального сезона "Танцуй сердцем" и преподнес судье реальное "живое" сердце.

Подарок MELOVINа для Екатерины Кухар
Подарок MELOVINа для Екатерины Кухар

Выступление MELOVINа и Лизы Русиной:

Ранее, "Телеграф" писал, что MELOVIN предстал в довольно эпатажном образе на презентации нового сезона шоу "Танцы со звездами", надев на мероприятие длинную черную юбку с разрезом и жакет со стразами.

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