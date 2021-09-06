"Эпатаж был, а танец где?": выступление MELOVINа на "Танцах со звездами" разочаровало зрителей (видео)

Поведение эпатажного Меловина в первом выпуске "Танцев со звездами" вызвало бурное обсуждение в сети.

В воскресенье, 5 сентября, стартовал долгожданный новый сезон танцевального шоу "Танцы со звездами 2021". 14 украинских знаменитостей впервые вышли на паркет и станцевали свои первые танцы, за которые получили свои первые оценки.

По правилам шоу в первом выпуске никто не покидает шоу, поэтому все 14 пар зрители увидят во втором выпуске, который выйдет 12 сентября.

Поклонники эпатажного певца MELOVINа с нетерпением ждали выступление своего любимца. Вместе со своей партнершей Лизой Русиной они исполнили expеrіmental под песню Bolero. Однако их танец не впечатлил ни судей, ни зрителей.

На странице шоу в Инстаграм, под постом о Меловине в комментариях началось бурное обсуждение их номера. Многие пользователи отметили, что в их выступлении не было видно танца. Да и в общем номер не "цепляет".

Реакция сети на выступление MELOVINа

Реакция сети на выступление MELOVINа

Реакция сети на выступление MELOVINа

Реакция сети на выступление MELOVINа

Естественно есть и множество позитивных отзывов, так как фанатская армия у Меловина достаточно огромная.

Реакция сети на выступление MELOVINа

Реакция сети на выступление MELOVINа

Реакция сети на выступление MELOVINа

Также, отметим что MELOVIN ошарашил зал и зрителей своим подарком для примы-балерины Екатерины Кухар. Видимо артист слишком буквально воспринял девиз нового танцевального сезона "Танцуй сердцем" и преподнес судье реальное "живое" сердце.

Подарок MELOVINа для Екатерины Кухар

Выступление MELOVINа и Лизы Русиной:

Ранее, "Телеграф" писал, что MELOVIN предстал в довольно эпатажном образе на презентации нового сезона шоу "Танцы со звездами", надев на мероприятие длинную черную юбку с разрезом и жакет со стразами.