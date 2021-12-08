Як компактно скласти валізу: 5 основних правил

Хитрощі, які спростять збори та зроблять подорож набагато комфортнішою.

Вирушаючи в поїздку, особливо в якісь теплі краї, завжди хочеться взяти з собою якнайбільше речей, щоб красуватися перед іноземцями. Однак як же все своє вбрання вмістити в маленьку валізу?

Вивчивши поради сайту "Лайфхакер", "Телеграф" склав 5 головних правил, які допоможуть вам упакувати свої речі у валізу так, що ще й місце залишиться.

П’ять правил, які допоможуть зібрати речі у подорож

Щоб нічого не забути, потрібно насамперед скласти список речей, які вам потрібні: паспорт, квитки, гроші, купальник (якщо мова про поїздку на море), і так далі. Спочатку пишіть все, що б ви хотіли взяти з собою, а потім, перечитавши свій список, починайте відкидати ті предмети, якими ви навряд чи користуватиметеся.

Наприклад, в готелях завжди є різні засоби гігієни (мило, шампунь), тому їх з собою можна не брати.

Друге, що необхідно зробити, — це скласти можливі комплекти одягу. Найкраще, щоб усі речі поєднувалися між собою, тому віддайте перевагу універсальним та практичним варіантам. Також, беріть до уваги й погодні умови того місця, куди ви вирушаєте, та рід своєї діяльності там.

Коли ви визначилися з тими речами, які "їдуть" у поїздку з вами, можна приступати до їхнього спаковування в валізу. На дно найкраще складати важкі, об’ємні речі, або те, що вам знадобиться в останню чергу. Відповідно, вгорі будуть ті речі, які можуть стати у пригоді відразу.

Гарним помічником при спаковуванні валізи стануть органайзери.

Вони допоможуть створити порядок у вашому багажі та полегшать пошук потрібних речей.

Не беріть із собою багато речей, особливо якщо ви вирушаєте у подорож на кілька днів. Якщо ваша подорож більш тривала, то речі можна просто випрати.

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