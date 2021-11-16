Топ-10 лайфхаків з харчовою плівкою, які повинна знати кожна господиня

Харчова плівка не лише захищає продукти, але допомагає тримати кухню в чистоті

Кухня жодної господині не обходиться без харчової плівки. Зазвичай, її використовують для того, щоб накрити їжу, аби вберегти від завітрювання та швидкого псування. "Телеграф" раніше розповідав як організувати простір на кухні, а сьогодні поділиться серією лайфхаків з харчовою плівкою.

Харчова плівка зберігає чистоту холодильника

Полички холодильника важко довго зберігати чистими, адже часто туди щось капне, розіллється чи розсиплеться. Обгорніть поличку плівкою, а коли вона забрудниться — зніміть плівку і знову застеліть чисту, повідомляє tutkatamka.com.ua.

Плівка допомагає фруктам дозріти

Якщо ви купили ще зеленуваті та тверді фрукти, можна покласти їх в тарілку та обгорнути щільно плівкою. Вона допоможе зібрати газ, який сприяє дозріванню фруктів — етилен.

Відкривайте банку за допомогою харчової плівки

Банку з консервацією не завжди легко відкрутити. Для полегшення цього завдання, варто лиш обгорнути кришку плівкою, і вона забезпечить тісний контакт з рукою і кришка швидко відкрутиться.

Подовжить термін зберігання бананів

Якщо ви купили вже дуже стиглі банани та не встигаєте їх з’їсти — термін зберігання можна продовжити до 6 днів. Для цього необхідно обгорнути хвостики плівкою, що перешкодить виділенню етилену, і сповільнить дозрівання фруктів.

Подовжіть термін зберігання фруктів за допомогою харчової плівки

Харчовою плівкою зручно закривати пляшки

Якщо у вас залишилось недопите вино, а корок не влазить — пляшку можна закрити харчовою плівкою. Вона не тільки зручна у використанні, але й запобігає втраті смаку та аромату.

Тримайте кухню в чистоті

При використанні блендера або міксера досить часто по кухні розлітаються бризки та каплі. Щоб уникнути таких забруднень варто обгорнути чашу плівкою, залишивши невеликий отвір для техніки.

Допомагає боротись з мошкою

Якщо на кухні завелись дрозофіли, їх легко зловити за допомогою харчової плівки. Невелику тарілку або чашу обгорніть плівкою, а на дно покладіть щось солодке (наприклад, фрукт, печиво чи трохи джему). З такої пастки вони точно не виберуться.

Відбивайте м’ясо під плівкою

Ще один лайфхак як не забруднити кухню під час приготування відбивних - накрити мʼясо плівкою. Тоді бризки не розлітатимуться по кухні, і на прибирання доведеться втратити мінімум часу.

Харчова плівка допоможе приготувати яйце-пашот

Щоб правильно і смачно приготувати яйце-пашот необовʼязково купувати спеціальний девайс. Достатньо розгорнути харчову плівку на тарілку, трішки змазати її олією і розбити туди яйце. Далі необхідно згорнути плівку у мішечок і завʼязати кінці. Потім опустити плівку у киплячу воду і варити 4-5 хвилин. Готово!

Легкий спосіб приготуування яйця-пашот

Користуйтесь плівкою швидко і легко!

Досить часто плівка погано відкривається, рветься і заплутається. Для того, щоб справлятись з нею було простіше, покладіть її в морозильну камеру на 40-60 хвилин. Тоді її структура зміниться і вона стане ще зручнішою у використанні.

Раніше, "Телеграф" писав які види мʼяса краще обмежити у своєму раціоні.