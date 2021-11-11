Які види м’яса краще обмежити у своєму раціоні — поради дієтологів

Які продукти містять велику кількість холестерину.

Як відомо, високий рівень холестерину призводить до проблем зі здоров’ям та низки захворювань. Йдеться про так званий "поганий" холестерин, коли його в організмі багато через вживання в їжу конкретних продуктів. До таких продуктів можна віднести і свинину з високим вмістом насичених жирів.

Про це у своїй доповіді написала американський доктор медичних наук та зареєстрований дієтолог Джулія Зумпано.

Зумпано пояснює, як розібратися в порадах з холестерину, які збивають з пантелику, і які продукти краще залишити в магазині.

Трохи холестерину у вашому раціоні – це нормально, багато насичених жирів – ні. Дієти з високим вмістом насичених жирів пов’язані з підвищеним рівнем холестерину в крові та ризиком серцевих захворювань.

Фахівець уточнила, що такі страви, як свинячий стейк чи відбивна, печеня з яловичини чи яловичий фарш мають високий вміст насичених жирів та холестерину.

Також краще утриматися від ковбас та готових м’ясних виробів через високий вміст натрію та низький вміст поживних речовин.

Крім м’яса високий вміст насичених жирів має картопля фрі та інші страви, приготовлені у фритюрниці.

Не слід також забувати про хлібобулочні вироби та солодощі, які багаті на холестерин.

Зазначимо, що українські дієтологи також рекомендують обмежити вживання червоного м’яса. Крім того, необхідно знати, скільки вживати холестерину на день для нормальної діяльності організму. ⁣⁣

Останнім часом все більше людей відмовляються вживати тваринну їжу та переходять на вегетаріанство та веганство. Про те, як змінилося життя відомих людей-веганів, читайте у нашому матеріалі.