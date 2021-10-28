25 світових знаменитостей-веганів: що вони говорять про своє життя

Веганство стає дедалі популярнішим. Багато всесвітньо відомих персон приймають філософію веганства і слідують їй.

Вегетаріанство, як і веганство, змінює життя людей. Фахівці часто наголошують на тому, що можна використовувати вегетаріанські дієти для чоловіків, але слід звернути особливу увагу на ті компоненти, які обов’язково мають бути в раціоні для підтримки здоров’я.

Нещодавня стаття на сайті новин News.Yahoo розповідає про зірок, які вирішили стати веганами. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

У цій статті знаменитості-вегани розповідають, чому вони стали веганами і перейшли на суворішу дієту, адже багато з них раніше були вегетаріанцями.

Якщо ви думаєте над тим, щоб стати веганом або дотримуватися якоїсь рослинної дієти, то ви не самотні. Число веганів у всьому світі неухильно зростає. Наприклад, у Сполучених Штатах їх було 4 мільйони у 2014 році, а у 2019 році їх кількість збільшилася до 9,6 мільйона. Це досить значний стрибок, і все більше знаменитостей відкрито заявляють про веганський та вегетаріанський спосіб життя.

"Веганська дієта виключає з раціону всі продукти тваринного походження, включаючи самих тварин і морепродукти (тобто м’ясо, птицю та морепродукти), а також продукти тваринного походження (наприклад, яйця, сир та молоко)", — пояснюють прихильники такого способу життя. .

Можливо ці знаменитості-вегани в чомусь мають рацію, адже численні дослідження показують, що вегани можуть вести здоровіший спосіб життя, ніж решта більшості. У деяких дослідженнях вчені змогли знайти зв’язок між рослинною дієтою та зниженням ризику раку, серцевих захворювань та кров’яного тиску.

Дослідження, проведене в The Journal of Nutrition у 2019 році, показало, що у веганів найбільше антиоксидантів в організмі, ймовірно, тому, що вони їдять більше фруктів та овочів, ніж більшість людей. Вегани, які брали участь у дослідженні, також мали у своєму організмі більше омега-3 жирних кислот — поживної речовини, яку ми зазвичай пов’язуємо із вживанням риби.

Все більше брендів тестують веганські варіанти від McDonalds до Burger King, оскільки попит на альтернативи на рослинній основі зростає.

Нижче ми розповімо про 25 знаменитостей, які пишаються тим, що вони вегани.

1. Хоакін Фенікс

Лауреат премії "Оскар" Хоакін Фенікс більшу частину свого життя був веганом. Нещодавно він почав співпрацювати з американською організацією "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA), щоб спонукати людей стати веганами і "покласти край безжалісності щодо тварин".

Хоакін Фенікс, лауреат премії "Оскар"

Фенікс раніше розповідав, що став веганом у віці трьох років після того, як він та його брати та сестри "стали свідками справді жорстокого та агресивного вбивства риби".

2. Біллі Айліш

19-річна поп-співачка повідомила, що вона була веганом протягом семи років, що призвело до співпраці з Nike у галузі веганського взуття та навіть до запуску веганських парфумів.

Біллі Айліш стурбована ситуацією з тваринами

"Щойно ви відчуєте це, ви не зможете повернутися назад, — сказала вона, — Я просто не можу продовжувати своє життя, знаючи, що відбувається в тваринному світі, і при цьому нічого не робити з цим".

3. Тревіс Баркер

Барабанщик Blink-182 Баркер став веганом у 2009 році. Він також стоїть за веганскої лінією CBD Barker Wellness (веганські продукти найвищої якості та етичного виробництва — прим.ред.).

Тревіс Баркер захоплюється тим, скільки сил дає йому веганство

"Чесно кажучи, відколи я відкрив для себе цей спосіб харчування, у мене накопичилася нескінченна кількість енергії, — сказав Баркер в інтерв’ю Men’s Journal, — Я можу йти весь день, і після всього цього я повний енергії".

4. Льюїс Хемілтон

Семиразовий чемпіон світу з Формули-1 Льюїс Хемілтон відкрито заявляв про свій спосіб життя. Ставши веганом у 2017 році, Гамільтон закликав своїх передплатників у Instagram стати веганами теж, відмовитися від шкіри та бойкотувати експлуатацію тварин.

Чемпіон світу з Формули-1

"Коли я перейшов на рослинну дієту, ці максимуми та мінімуми енергії значно зменшилися, — сказав він, — Переваги продовжують мене радувати і я, чесно кажучи, ніколи не почував себе краще".

5. Рейн Вілсон

Зірка "Офісу" Рейн Вілсон став веганом у 2017 році після того, як спробував дотримуватись веганського способу життя протягом місяця.

Рейн Вілсон підкреслює позитивний вплив на здоров’я

"Мені вдалося скинути зайву вагу. І, до речі, це має бути корисним для планети", — додав він. У Вілсона також є дві домашні свині, Снортінгтон та Емі, які, за його словами, допомогли йому перестати їсти бекон.

6. Ліззо

Самопроголошена зірка Ліззо стала веганом у 2020 році. Вона королева веганського TikTok, де вона ділиться рецептами у своєму акаунті.

Пропагує веганство в TikTok та ділиться своїми рецептами

"Вітаю всіх моїх товстих веганів — ми виглядаємо так само добре, як ми почуваємося, — сказала вона у відео TikTok, звертаючись до передплатників, — А ненависникам удачі в гонитві за цим вузьким стандартом краси".

7. Бенедикт Камбербетч

Зірка Marvel Бенедикт Камбербетч розповідав, що перейшов на рослинну дієту, щоб привести себе у форму для ролі Доктора Стренджа.

Веганство допомагає йому підготуватися до зйомок у новому фільмі

Він відкрито назвав себе веганом під час презентації фантастичного фільму "Месники: Війна нескінченності" у Сінгапурі.

8. Стіві Вандер

У 2016 році людина-легенда зізналася, що у 2014 році вона стала веганом з причин, пов’язаних з навколишнім середовищем та здоров’ям.

Закликає піклуватися про своє здоров’я та довкілля

"Я був веганом протягом двох років, тому це допомогло мені і без того добре виглядати, — сказав він, — Я вважаю, що здорове харчування дуже важливе".

9. Пітер Дінклейдж

Пітер Дінклейдж став веганом у 2014 році. До цього протягом 15 років він був вегетаріанцем.

Пітер Дінклейдж також виступає на захист прав тварин

"Тварини на великих фермах відчувають біль і страх, як і тварини, які живуть у нас вдома, — сказав Дінклейдж — Сплачуючи за м’ясні продукти та яйця, ви платите за жорстокість".

10. Еліот Пейдж

Зірка Академії Амбрелла, якого у 2014 році назвали одним із найсексуальніших веганів, якось написав у Твіттері: "Чому з веганів сміються, тоді як нелюдський процес промислового фермерства розглядає тварин і світ природи просто як товари, які можна використовувати для отримання прибутку?"

Еліот Пейдж обурений жорстокістю промислового фермерства як процесу

11. Алан Каммінг

Колись Алан Каммінг із особистих причин був вегетаріанцем. Але у 2012 році він став веганом.

"Я просто не люблю м’ясо, – сказав він Vegetarian Times у 2011 році, – Я також бачив жахливі документальні фільми про гормони та речовини, які входять до складу м’яса. З точки зору здоров’я м’ясо – це так страшно".

Алан Каммінг став веганом після того, як дізнався, з чого складається м’ясо.

Активний захисник прав тварин, зірка The Good Wife отримав гуманітарну премію PETA (американської організації "Люди за етичне поводження з тваринами") у 2017 році.

12. Памела Андерсон

Памела Андерсон, зірка "Рятувальників Малібу" є веганом понад 30 років. "Найкращі коханці — серед веганів", — написала Андерсон у підписі до Instagram.

"Найкращі коханці — серед веганів", — Памела Андерсон

13. Рассел Бренд

Гуморист стверджує, що не їв м’яса із 14 років. Він почав прагнути до спілкування з веганами після перегляду документального фільму What The Health.

Виступає на захист прав тварин та за відмову від жорстокого поводження з тваринами

Однією з причин, чому він став веганом, знаменитість називає своє неприйняття ситуації з промисловим фермерством і жорстокість до тварин.

14. Сіа

Королева приватності відверто розповідала про свій семирічний веганський досвід. У 2014 році Сіа написала в Твіттері, що вона "цілком дотримується веганського способу життя".

Діляється своїми враженнями про веганство у Твіттері.

15. Наталі Портман

Хоча вона ненадовго перестала бути веганом під час вагітності, Портман повернулася до веганства у 2018 році та пов’язує свою красу з веганською дієтою.

Наталі Портман вважає, що веганство дає їй особливу красу.

"Коли я стала веганкою, моя шкіра стала кращою", — сказала вона. Улюбленими стравами вважає "чіпси та гуакамоле ( техаський соус мексиканського походження з авокадо та томатів зі спеціями — прим. ред. ), листкові пиріжки з філонового тіста та капучино з вівсяного молока".

16. Колін Каперник

Колін Каперник у чудовій формі, та його веганська дієта є вирішальним фактором. Він розповів NBC Sports, що протягом 2016 був веганом.

Колін Каперник вважає веганську дієту корисною

17. Тобі Магуайр

Зірка "Людини-павука" була вегетаріанцем з 1992 року. А у 2009 році він повністю перейшов на веганство. Повідомляється, що він навіть не торкався шкіри.

Тобі Магуайр вважає себе повним веганом

"Для мене це ніколи не було занадто складним. У мене ніколи не було жодного бажання їсти м’ясо, — сказав він Parade у 2008 році. — Насправді, коли я був дитиною, мені взагалі було дуже важко їсти м’ясо".

18. Рубі Роуз

Колишня зірка Batwoman була веганом протягом кількох років. Відповідаючи на запитання, чому вона вирішила стати веганом, знаменитість сказала, що спробувала суп з акулячих плавців, а потім дізналася, як його готують. Потім їй снилися кошмари, і це відіграло свою роль.

Суп із акулячих плавців зіграв вирішальну роль у житті Рубі Роуз

19. Мобі

56-річний ді-джей, музикант та захисник прав тварин був веганом приблизно 34 роки. Він навіть відсвяткував свій спосіб життя величезним татуюванням "Vegan For Life" на правій стороні шиї.

Давно захоплюється захистом тварин

"Робота на захист прав тварин та їх звільнення — справа мого життя", — написав Мобі у підписі до Instagram під фотографією.

20. Will.i.am (Вільям Адамс)

Учасник Black Eyed Peas Will.I.Am перейшов у веганство у 2017 році після візиту до лікаря. Він сказав Belfast Telegraph, що вважає, що зниження артеріального тиску, холестерину та схуднення відбулися завдяки веганству.

Will.i.am (Вільям Адамс) завдяки веганству покращив своє здоров’я

"Я думав про те, що я їв до того, як став веганом — я гриз тіло, я їв мертву тварину", — сказав він.

21. Рассел Сіммонс

Магнат хіп-хопу та давній веганський активіст Рассел Сіммонс пристрасно бажає вести веганський спосіб життя. У 2020 році він поділився зі своїми передплатниками в Instagram думкою про те, що вважає, що COVID-19 не існував би, якби світ був веганським.

Рассел Сіммонс також вважає, що коронавірус — це розплата за те, що люди їдять тварин

"Веганська дієта обговорювалася навколо мене весь час, — сказав Сіммонс у розмові з Елом Рокером ще в 2015 році, — Отже, нарешті я просто зробив вибір".

22. Кевін Сміт

Кевін Сміт став веганом у 2018 році після серцевого нападу та схуд на 20 кг.

Кевін Сміт став веганом заради здоров’я

"Я вдячний, що живий. Я також вдячний своїй дочці, яка сказала: "Добре, будь веганом".

23. Роб Зомбі

Роб Зомбі, вегетаріанець з 18 років. Веганом він став понад дев’ять років тому.

Він навіть урятував шість кіз і мешкає з ними на фермі.

Роб Зомбі каже, що дитяча пісенька про старого МакДональда вводить в оману

"Кожного разу, коли мені подавали свинячі відбивні або ще щось, я відчував їх жахливий смак", — сказав Роб в інтерв’ю.

"Нам усім промили мізки з того моменту, як ми народилися, що всі корови щасливі, і свині щасливі, і всі такі щасливі, як у тій пісеньці про старого Макдональда. А потім я подивився фільм про промислове сільське господарство. І тоді я подумав, що треба щось робити”.

24. Брайан Мей

Гітарист Queen Брайан Мей зовсім недавно став веганом, на початку 2020 року. Він також вважає, що пандемія коронавіруска викликана тим, що люди їдять тварин.

Брайан Мей вважає, що пандемії могло б не бути

"Стати веганом було просто рішенням, — сказав він, — Я думаю, що настав час переглянути наш світ таким чином, щоб не зловживати іншими видами".

25. Тео Россі

Будучи веганом більше двох десятиліть, Тео Россі з Sons of Anarchy сказав, що він відчуває "певний зв’язок між тваринами", який спонукав його стати веганом у 22 роки.

Тео Россі завжди був фанатом тварин

"Я оточений тваринами, — сказав він, — Вони ніби диктували мені моє життя. Мій собака поруч зі мною. Я завжди рятував собак, у мене були кішки, хом’яки та змії". Він навіть визнав, що друзі та сім’я висміювали його спосіб життя без жорстокості.

Раніше "Телеграф" писав про те, що правильне харчування — це не просто акція, це спосіб життя, дотримуватися якого потрібно для досягнення найкращих результатів при схудненні та з метою покращення здоров’я.