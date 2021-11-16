Топ-10 лайфхаков с пищевой пленкой, которые должна знать каждая хозяйка

Пищевая пленка не только защищает продукты, но и помогает держать кухню в чистоте.

Кухня ни одной хозяйки не обходится без пищевой пленки. Обычно ее используют для того, чтобы накрыть еду, дабы уберечь от обветривания и быстрой порчи. "Телеграф" ранее рассказывал, как организовать пространство на кухне, а сегодня поделится серией лайфхаков с пищевой пленкой.

Пищевая пленка сохраняет чистоту холодильника.

Полочки холодильника трудно долго хранить чистыми, ведь часто туда что-то капнет, разольется или рассыпется. Оберните полочку пленкой, а когда она запачкается — снимите пленку и снова застелите чистую, сообщает tutkatamka.com.ua.

Пленка помогает фруктам созреть

Если вы купили еще зеленоватые и твердые фрукты, можно положить их в тарелку и обернуть плотно пленкой. Она поможет собрать газ, способствующий созреванию фруктов — этилена.

Открывайте банку с помощью пищевой пленки

Банку с консервацией не всегда легко открутить. Для облегчения этой задачи стоит лишь обернуть крышку пленкой, и она обеспечит тесный контакт с рукой и крышка быстро открутится.

Продлит срок хранения бананов

Если вы купили уж очень спелые бананы и не успеваете их съесть – срок хранения можно продлить до 6 дней. Для этого необходимо обернуть хвостики пленкой, что помешает выделению этилена и замедлит созревание фруктов.

Продлите срок хранения фруктов с помощью пищевой пленки

Пищевой пленкой удобно закрывать бутылки

Если у вас осталось недопитое вино, а пробка не влезает – бутылку можно закрыть пищевой пленкой. Она не только удобна в использовании, но и предотвращает потерю вкуса и аромата.

Держите кухню в чистоте

При использовании блендера или миксера довольно часто по кухне разлетаются брызги и капли. Чтобы избежать таких загрязнений, следует обернуть чашу пленкой, оставив небольшое отверстие для техники.

Помогает бороться с мошкой

Если на кухне завелись дрозофилы, их легко поймать с помощью пищевой пленки. Небольшую тарелку или чашу оберните пленкой, а на дно положите что-нибудь сладкое (например, фрукт, печенье или немного джема). Из такой ловушки они точно не выберутся.

Отбивайте мясо под пленкой

Еще один лайфхак как не запачкать кухню во время приготовления отбивных – накрыть мясо пленкой. Тогда брызги не будут разлетаться по кухне, и на уборку придется потерять минимум времени.

Пищевая пленка поможет приготовить яйцо-пашот.

Чтобы правильно и вкусно приготовить яйцо-пашот, необязательно покупать специальный девайс. Достаточно развернуть пищевую пленку на тарелку, немного смазать ее растительным маслом и разбить туда яйцо. Далее необходимо свернуть пленку в мешочек и завязать концы. Затем опустить пленку в кипящую воду и варить 4-5 минут. Готово!

Легкий способ приготовления яйца-пашот

Пользуйтесь пленкой быстро и легко!

Довольно часто пленка плохо открывается, рвется и путается. Для того чтобы справляться с ней было проще, положите ее в морозильную камеру на 40-60 минут. Тогда ее структура изменится и станет еще более удобной в использовании.

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