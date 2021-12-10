Рус

Примушувати не треба: вчені з’ясували, як мотивувати людей відвідувати спортзал

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
Заняття спортом можуть принести бонуси для здоров’я
Заняття спортом можуть принести бонуси для здоров’я

Почати займатися спортом часто легше, ніж продовжувати регулярні тренування.

Вчені в США вирішили дізнатися, як можна мотивувати людей до сталості у фізичних навантаженнях. Вони вивчили 60 тисяч відвідувачів тренажерних залів. Із ними провели експеримент.

Результати дослідження описує NBC.

Найкращим варіантом стала матеріальна винагорода за кожне тренування. Найбільшу ефективність показала невелика сума — 22 центи (близько 5 грн.) за умови максимум одного прогулу занять. При цьому до виплати додається майже половина, якщо людина повернулася після одного пропуску.

Високий рівень залучення показала схема "план-нагадування-винагорода". При ній учасники експерименту планували свої заняття, отримували напередодні повідомлення, а потім бонуси за присутність на тренуванні. Їх можна було обміняти на кошти.

Також додатковим бонусом та мотивацією може бути улюблене заняття — перегляд шоу під час тренування або слухання аудіокниги та музики.

Раніше "Телеграф" писав, що припинити набір ваги під час холодів можна домашніми тренуваннями та особливим способом харчування.

Теги:
#Спорт #Тренування #Спортзал
Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову
Політика
Зеленський розповів, про що півтори години говорив із Байденом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову
Зеленський розповів, про що півтори години говорив із Байденом
Дата публікації
Категорія
Останки Тараса шукали 5 років
Смертельні попутники на BlaBlaCar: жертву резонансного вбивства вдалося знайти після 5 років пошуків
Дата публікації
Категорія
Олександр Тупицький
Не тільки Портнов: США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного суду УкраїниYt
Дата публікації
Категорія
Газу 2022 року чиновники прогнозують зростання тарифу на 13-20%
Комуналка може подорожчати на 20% вже наступного року: що кажуть чиновники
Дата публікації
Категорія
Альона Шпильова втратила в аварії хлопця і подругу
"Поліцейський не стояв на ногах": дівчина загиблого у ДТП з копом під Києвом