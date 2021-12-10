Примушувати не треба: вчені з’ясували, як мотивувати людей відвідувати спортзал

Почати займатися спортом часто легше, ніж продовжувати регулярні тренування.

Вчені в США вирішили дізнатися, як можна мотивувати людей до сталості у фізичних навантаженнях. Вони вивчили 60 тисяч відвідувачів тренажерних залів. Із ними провели експеримент.

Результати дослідження описує NBC.

Найкращим варіантом стала матеріальна винагорода за кожне тренування. Найбільшу ефективність показала невелика сума — 22 центи (близько 5 грн.) за умови максимум одного прогулу занять. При цьому до виплати додається майже половина, якщо людина повернулася після одного пропуску.

Високий рівень залучення показала схема "план-нагадування-винагорода". При ній учасники експерименту планували свої заняття, отримували напередодні повідомлення, а потім бонуси за присутність на тренуванні. Їх можна було обміняти на кошти.

Також додатковим бонусом та мотивацією може бути улюблене заняття — перегляд шоу під час тренування або слухання аудіокниги та музики.

Раніше "Телеграф" писав, що припинити набір ваги під час холодів можна домашніми тренуваннями та особливим способом харчування.