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Українська дівчина Бонда захопила мережу точеною фігурою (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Знаменитість виклала нове фото зі світської вечірки Новина оновлена 11 грудня 2021, 19:24
Знаменитість виклала нове фото зі світської вечірки

42-річна Ольга Куриленко похвалилася шикарним вбранням

Знаменита французька актриса та модель українського походження Ольга Куриленко стала гостею на вечірці на честь вручення премії Leopard Awards-2021 — "свято прикрас", ініційоване провідними діячами британського ювелірного світу. Світський захід відбувся в історичній та розкішній залі Goldsmith’s Hall у Лондоні.

Актриса, родом із Бердянська, сяяла серед гостей у чорній сукні з квітковим малюнком та довгими рукавами. Волосся Куриленко розпустила, і віддала перевагу ніжному макіяжу. До образу актриса підібрала чорні туфлі із відкритим носком.

Фото з вечірки Ольга опублікувала на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі.

Фото Куриленко виклала у себе в Інстаграмі
Фото Куриленко виклала у себе в Інстаграмі

Що відомо про актрису Ольгу Куриленко

Майбутня знаменитість народилася 14 листопада 1979 року у м. Бердянськ, Запорізька область. Коли дівчинці було 13 років, вона з матір’ю поїхала на канікули до Москви. Якось на станції метро до неї підійшов один із модельних агентів, який запропонував дівчинці роботу моделі. Вже у 16 років Куриленко поїхала підкорювати Париж, де за півроку вивчила французьку мову. У віці 18 років вона з’явилася на обкладинці журналу Glamour. Після цього Куриленко прикрашала обкладинки глянців Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue.

2005 року дебютувала в кіно, зігравши у франко-німецько-британському фільмі "Безім’яний палець". Всесвітня слава до дівчини прийшла в 2008 році, коли на великі екрани вийшов фільм про секретного агента Джеймса Бонда "Квант милосердя", де Куриленко зіграла з британським актором Деніелем Крейгом. Грала у фільмах "Облівіон" з Томом Крузом, "Людина листопада" з Пірсом Броснаном, "Шукач води" з Расселом Кроу та інших.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що скандальна співачка Ані Лорак отримала від росіян премію "Золотий грамофон-2021", чим і похвалилася у себе в Інстаграмі.

Теги:
#Стиль #Ольга Куриленко
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