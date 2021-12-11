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Здобула російську премію і відлетіла до Білорусі: Ані Лорак похвалилася "досягненням" (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Українська співачка сяяла на килимовій доріжці в Москві Новина оновлена 11 грудня 2021, 16:03
Українська співачка сяяла на килимовій доріжці в Москві

Напередодні відбулася музична премія "Золотий грамофон-2021"

Українська співачка Ані Лорак, яку нещодавно порівняли зі штучною лялькою через фотошоп, отримала музичну премію "Золотий грамофон-2021". Захід відбувся у Державному Кремлівському палаці у п’ятницю, 10 грудня.

Своїм стильним образом скандальна співачка похвалилася в Інстаграмі, опублікувавши пару фото з килимової доріжки та з премією в руці.

"Щаслива, що у ваших серцях відгукнулася ця драматична історія! Золотий Грамофон за пісню "НАПОЛОВИНУ" з альбому #ЯЖива. Дякую авторам, які так тонко передали мої почуття і вам, мої дорогі слухачі, за те, що голосували", — звернулася українка до росіян.

43-річна Ані Лорак позує перед російськими репортерами у Москві
43-річна Ані Лорак позує перед російськими репортерами у Москві

У суботу, 11 грудня, Лорак відлетіла до Білорусі, яким зараз "заправляє" невизнаний президент країни Олександр Лукашенко. У сторіс артистка розмістила рекламний плакат, анонсуючи свій виступ у готелі DoubleTree by Hilton Hotel у Мінську.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Ані Лорак, яка останні роки живе та працює в країні-агресорі Росії, вперше за 7 років дала інтерв’ю українському телеканалу "1+1". У програмі "ЖВЛ" артистка розповіла, що на неї нібито було зроблено "політичне замовлення". Інтерв’ю 42-річної зірки висміяв український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк, зазначивши, що у артистки "мало мізків".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ані Лорак випустила новий кліп на пісню "Верила". Новий сингл співачка присвятила своєму колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу, з яким розлучилася у 2019 році. Нещодавно стало відомо, що чоловік побрався зі своєю новою дівчиною Лілією, яка працює майстром візажу у Києві.

Теги:
#Росія #Білорусь #Ані Лорак #Золотий грамофон
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