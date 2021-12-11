Получила российскую премию и улетела в Беларусь: Ани Лорак похвасталась "достижением" (фото)

Накануне состоялась музыкальная премия "Золотой граммофон-2021"

Украинская певица Ани Лорак, которую недавно сравнили с искусственной куклой из-за фотошопа, получила музыкальную премию "Золотой граммофон-2021". Мероприятие состоялось в Государственном Кремлевском дворце в пятницу, 10 декабря.

Своим стильным образом скандальная певица похвасталась в Инстаграме, опубликовав пару фото с ковровой дорожки и с премией в руке.

"Счастлива, что в ваших сердцах отозвалась эта драматическая история! Золотой Граммофон за песню "НАПОЛОВИНУ" из альбома #ЯЖива. Спасибо авторам, которые так тонко передали мои чувства и вам, мои дорогие слушатели, за то, что голосовали", — обратилась украинска к россиянам.

43-летняя Ани Лорак позирует перед российскими репортерами в Москве

В субботу, 11 декабря, Лорак улетела в Беларусь, которым сейчас "заправляет" непризнанный президент страны Александр Лукашенко. В сторис артистка разместила рекламный плакат, анонсируя своей выступление в отеле DoubleTree by Hilton Hotel в Минске.

Напомним, что в октябре 2021 года Ани Лорак, которая последние годы живет и работает в стране-агрессоре России, впервые за 7 лет дала интервью украинскому телеканалу "1+1". В программе "ЖВЛ" артистка рассказала, что на нее якобы был сделан "политический заказ". Интервью 42-летней звезды высмеял украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, отметив, что у артистки "мало мозгов".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ани Лорак выпустила новый клип на песню "Верила". Новый сингл певица посвятила своему бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу, с которым развелась в 2019 году. Недавно стало известно, что мужчина обручился со своей новой девушкой Лилией, которая работает мастером визажа в Киеве.