Украинская девушка Бонда восхитила сеть точеной фигурой (фото)

42-летняя Ольга Куриленко похвасталась шикарным нарядом

Знаменитая французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая в июле рассказала об отношениях со скандальным кинопродюсером Харви Вайнштейном, стала гостьей на вечеринке в честь вручения премии Leopard Awards-2021 — "праздник украшений", инициированный ведущими деятелями британского ювелирного мира. Светское мероприятие состоялось в историческом и роскошном зале Goldsmithʼs Hall в Лондоне.

Актриса, родом из Бердянска, блистала среди гостей в черном платье с цветочным рисунком и длинными рукавами. Волосы Куриленко распустила, и предпочла нежный макияж. К образу актриса подобрала черные туфли с открытым носком.

Фото с вечеринки Ольга опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме.

Фото Куриленко выложила у себя в Инстаграме

Что известно об актрисе Ольге Куриленко

Будущая знаменитость родилась 14 ноября 1979 года в г. Бердянск, Запорожская область. Когда девочке было 13 лет, она с матерью уехала на каникулы в Москву. Однажды на станции метро к ней подошел один их модельных агентов, который предложил девочке работу модели. Уже в 16 лет Куриленко уехала покорять Париж, где за полгода выучила французский язык. В 18-летнем возрасте она появилась на обложке журнала Glamour. После этого Куриленко украшала обложки глянцев Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue.

В 2005 году дебютировала в кино, сыграв во франко-немецко-британском фильме "Безымянный палец". Всемирная слава к девушке пришла в 2008 году, когда на большие экраны вышел фильм о секретном агенте Джеймсе Бонде "Квант милосердия", где Куриленко сыграла с британским актером Дэниелем Крейгом. Играла в фильмах "Обливион" с Томом Крузом, "Человек ноября" с Пирсом Броснаном, "Искатель воды" с Расселом Кроу и других.

В прошлом году Куриленко поздравила своих поклонников с Днем победы 9 мая, опубликовав фото с сыном, который рисует красные звезды на самодельном картонном танке. Позже актриса оскандалилась заявлением о том, что в ней нет украинской крови.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скандальная певица Ани Лорак получила от россиян премию "Золотой граммофон-2021", чем и похвасталась у себя в Инстаграме.