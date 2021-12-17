Зірка нового "Людини-павука" співачка Зендая кардинально змінила імідж (фото)
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Співачка наважилася оновити імідж і обрізала своє довге волосся.
У середу, 15 грудня, в українських кінотеатрах відбулася прем’єра нового фільму від Marvel — "Людина-павук: Нема шляху додому", головні ролі в якому зіграли Том Холланд і Зендая. Мабуть, роль дівчини Людини-павука так сподобалася артистці, що вона вирішила зробити зачіску, як у Мері Джейн і в реальному житті.
На своїй сторінці в Інстаграм, де за акторкою стежить 114 млн передплатників, Зендая в сторіс опублікувала фото, на якому постала в новому іміджі: довге натуральне волосся змінилося на короткі локони темно-каштанового кольору.
"Настав час для змін" — підписала фото актриса.
"Телеграф" пропонує подивитися, як Зендая виглядала до зміни іміджу.
Раніше "Телеграф" писав, що телеведуча з України Регіна Тодоренко, яка давно живе та будує кар’єру в Росії, здивувала мережу різкою зміною іміджу, який зовсім не сподобався її фанатам.
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