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Зірка нового "Людини-павука" співачка Зендая кардинально змінила імідж (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Зендая змінила колір волосся Новина оновлена 17 грудня 2021, 22:01
Зендая змінила колір волосся

Співачка наважилася оновити імідж і обрізала своє довге волосся.

У середу, 15 грудня, в українських кінотеатрах відбулася прем’єра нового фільму від Marvel — "Людина-павук: Нема шляху додому", головні ролі в якому зіграли Том Холланд і Зендая. Мабуть, роль дівчини Людини-павука так сподобалася артистці, що вона вирішила зробити зачіску, як у Мері Джейн і в реальному житті.

На своїй сторінці в Інстаграм, де за акторкою стежить 114 млн передплатників, Зендая в сторіс опублікувала фото, на якому постала в новому іміджі: довге натуральне волосся змінилося на короткі локони темно-каштанового кольору.

"Настав час для змін" — підписала фото актриса.

"Телеграф" пропонує подивитися, як Зендая виглядала до зміни іміджу.

Раніше "Телеграф" писав, що телеведуча з України Регіна Тодоренко, яка давно живе та будує кар’єру в Росії, здивувала мережу різкою зміною іміджу, який зовсім не сподобався її фанатам.

Теги:
#Актриса #Імідж #Зенден #Зендея
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