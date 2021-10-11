"Втратила родзинку": Регіна Тодоренко різко змінила імідж і розчарувала фанатів (фото)

Шанувальники відразу викрили ведучу в тому, що її нова зачіска — всього лише перука.

Телеведуча з України Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар’єру в Росії, здивувала мережу різкою зміною іміджу. Ведуча, яка завжди віддавала перевагу світлим відтінки своєї шевелюри, постала з короткими чорними волоссям і чубчиком.

Відповідні знімки з’явилися в її Instagram.

Ведуча опублікувала серію фото, на яких вона практично без макіяжу позує з новою зачіскою: короткими чорними волоссям і чубчиком. "Навіть для мене це несподіванка", — підписала фото Регіна.

Однак уважні шанувальники відразу помітили, що дівчина не фарбувала своє волосся, а просто одягла перуку. Більшості дописувачів не сподобалася така спроба хайпа з нічого. Новий образ ведучої фанатам теж не сподобався.

"Несподівано на вас наділи перуку?", "Дуже не личить", "Давайте як раніше", "Дивна перука", "З цією зачіскою, Регіна, пропала ніжність і романтичність. Але експерименти, це завжди добре", "Як на мене, темний не ваш. Втрачається родзинка вашої зовнішності ", — відзначили шанувальники.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко здивувала дописувачів грудьми, які "рпатово зникли". Пізніше ведуча пояснила, куди вони ділися.