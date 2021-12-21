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В Україні обрали найкрасивішу дівчину Plus Size: що відомо про переможницю (фото)

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Ольга Кузіна працює рятувальником Новина оновлена 21 грудня 2021, 10:28
Ольга Кузіна працює рятувальником

У вільний від роботи час дівчина займається танцями — вони допомагають їй розкритися

Рятівниця із Полтавської області Ольга Кузіна стала переможницею конкурсу "Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021" у номінації "Miss World Plus Size Ukraine 2021".

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Полтавській області.

Дівчина представлятиме Україну на конкурсі «Міс Всесвіт», який наступного року відбудеться у Бразилії.

У відео для конкурсу на своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що їй 23 роки. Працювати в ДСНС вона розпочинала на Харківщині, де була інспектором – встановлювала причини пожеж.

Ольга Кузіна працює у ДСНС
Ольга Кузіна працює у ДСНС

Пізніше Ольга Кузіна вийшла заміж та переїхала до Полтавської області. Наразі дівчина є заступником начальника 5-го державного пожежно-рятувального посту, лейтенантом служби цивільного захисту.

Ольга Кузіна публікує відверті фото у Instagram
Ольга Кузіна публікує відверті фото у Instagram

Загалом у конкурсі Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021 брали участь 27 українок. У категорії Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 року переможницею стала Катерина Колмикова з Маріуполя, Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021 – Євгенія Чумакова-Ярошенко з Харкова, MS Ukraine Plus Size Queen 2021 – Галина Черепня з Харкова.

Нагадаємо, українська бодібілдерка Наталія Полосенко, яка служить у спецназі, захопила мережу своїми фотографіями. "Телеграф" розповідав, чим займається дівчина і як їй вдається зберігати форму.

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