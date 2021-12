В Україні обрали найкрасивішу дівчину Plus Size: що відомо про переможницю (фото)

У вільний від роботи час дівчина займається танцями — вони допомагають їй розкритися

Рятівниця із Полтавської області Ольга Кузіна стала переможницею конкурсу "Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021" у номінації "Miss World Plus Size Ukraine 2021".

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Полтавській області.

Дівчина представлятиме Україну на конкурсі «Міс Всесвіт», який наступного року відбудеться у Бразилії.

У відео для конкурсу на своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що їй 23 роки. Працювати в ДСНС вона розпочинала на Харківщині, де була інспектором – встановлювала причини пожеж.

Ольга Кузіна працює у ДСНС

Пізніше Ольга Кузіна вийшла заміж та переїхала до Полтавської області. Наразі дівчина є заступником начальника 5-го державного пожежно-рятувального посту, лейтенантом служби цивільного захисту.

Ольга Кузіна публікує відверті фото у Instagram

Загалом у конкурсі Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021 брали участь 27 українок. У категорії Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 року переможницею стала Катерина Колмикова з Маріуполя, Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021 – Євгенія Чумакова-Ярошенко з Харкова, MS Ukraine Plus Size Queen 2021 – Галина Черепня з Харкова.

