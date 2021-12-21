В Украине выбрали самую красивую девушку Plus Size: что известно о победительнице (фото)
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В свободное от работы время девушка занимается танцами – они помогают ей раскрыться
Спасательница из Полтавской области Ольга Кузина стала победительницей конкурса "Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021" в номинации "Miss World Plus Size Ukraine 2021".
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Полтавской области.
Девушка будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная», который в следующем году состоится в Бразилии.
В видео для конкурса на своей странице в Instagram девушка рассказала, что ей 23 года. Работать в ГСЧС она начинала в Харьковской области, где была инспектором – устанавливала причины пожаров.
Позже Ольга Кузина вышла замуж и переехала в Полтавскую область. Сейчас девушка является заместителем начальника 5-го государственного пожарно-спасательного поста, лейтенантом службы гражданской защиты.
Всего в конкурсе Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021 участвовали 27 украинок. В категории Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 победительницей стала Екатерина Колмыкова с Мариуполя, Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021 – Евгения Чумакова-Ярошенко с Харькова, MS Ukraine Plus Size Queen 2021 – Галина Черепня с Харькова.
Напомним, украинская бодибилдерша Наталья Полосенко, которая служит в спецназе, восхитила сеть своими фотографиями. "Телеграф" рассказывал, чем занимается девушка и как ей удается сохранять форму.
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