Прогноз Таро на тиждень: одні можуть зустріти своє кохання, а інші — знайти нову роботу

Не проґавте шанс все поміняти

Новорічний тиждень багатьом принесе багато можливостей для зміни життя на краще.

Про це говорить прогноз "Телеграфу" за картами Таро, складений на тиждень з 27 грудня по 2 січня 2022 року.

Подивіться на три карти нижче та виберіть одну з них.

Обирайте серцем, а не розумом

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали.

Ті ж карти сорочкою вниз

Нижче пояснюємо, що означає Ваша карта.

Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме цього тижня виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання.

Протягом найближчих кількох днів прислухайтеся до своєї інтуїції, вона не підведе. Крім того, не скупіться на емоції, даруйте тепло близьким і зателефонуйте мамі.

Вісімка пентаклів

Найближчий тиждень буде дуже плідним. Ви можете освоїти нове ремесло або покращити вже існуючі навички, що надалі принесе добрі плоди та капітал.

Вам випадуть хороші можливості, — не проґавте їх і будьте уважні до деталей.

Перевернута Королева мечів

Цього тижня Вас можуть з новою силою накрити минулі образи та проблеми, при цьому Ви виявитеся нездатними розібратися з ними та йти далі.

Намагайтеся тримати себе в руках, бо високі шанси безглуздих сварок та конфліктів і сподіватимемося, що наступного тижня Ви зможете прийняти правильне рішення.

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