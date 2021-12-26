Прогноз Таро на неделю: одни могут встретить свою любовь, а другие - найти новую работу

Не упустите шанс всё поменять

Новогодняя неделя многим принесет множество возможностей для перемены жизни к лучшему.

Об этом говорит прогноз "Телеграфа" по картам Таро, составленный на неделю с 27 декабря по 2 января 2022 года.

Посмотрите на три карты ниже, и выберите одну из них.

Выбирайте сердцем, а не разумом

Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали.

Те же карты рубашкой вниз

Ниже объясняем, что значит Ваша карта.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно на этой неделе исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь.

В ближайшие несколько дней прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет. Кроме того, не скупитесь на эмоции, дарите тепло близким и позвоните маме.

Восьмерка пентаклей

Ближайшая неделя будет очень плодотворной. Вы можете освоить новое ремесло или повысить навык уже имеющихся умений, что в дальнейшем принесет хорошие плоды и капитал.

Вам выпадут хорошие возможности, — не упустите их и будьте внимательны к деталям.

Перевернутая Королева мечей

На этой неделе Вас могут с новой силой накрыть прошлые обиды и проблемы, при этом Вы окажетесь неспособными разобраться с ними и идти дальше.

Старайтесь держать себя в руках, ибо высоки шансы нелепых ссор и конфликтов, и будем надеяться, что на следующей неделе Вы сможете принять правильное решение.

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