Прогноз Таро на неделю: одни могут встретить свою любовь, а другие - найти новую работу
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Не упустите шанс всё поменять
Новогодняя неделя многим принесет множество возможностей для перемены жизни к лучшему.
Об этом говорит прогноз "Телеграфа" по картам Таро, составленный на неделю с 27 декабря по 2 января 2022 года.
Посмотрите на три карты ниже, и выберите одну из них.
Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали.
Ниже объясняем, что значит Ваша карта.
Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно на этой неделе исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь.
В ближайшие несколько дней прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет. Кроме того, не скупитесь на эмоции, дарите тепло близким и позвоните маме.
Восьмерка пентаклей
Ближайшая неделя будет очень плодотворной. Вы можете освоить новое ремесло или повысить навык уже имеющихся умений, что в дальнейшем принесет хорошие плоды и капитал.
Вам выпадут хорошие возможности, — не упустите их и будьте внимательны к деталям.
Перевернутая Королева мечей
На этой неделе Вас могут с новой силой накрыть прошлые обиды и проблемы, при этом Вы окажетесь неспособными разобраться с ними и идти дальше.
Старайтесь держать себя в руках, ибо высоки шансы нелепых ссор и конфликтов, и будем надеяться, что на следующей неделе Вы сможете принять правильное решение.
Смотрите также на "Телеграфе" любовный гороскоп по картам Таро для каждого знака Зодиака на 2022 год.
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