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Загадка часів СРСР: які таємниці зберігають у собі радянські килими (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Розглядати малюнки можна було годинами – вони відкривалися з нового боку
Розглядати малюнки можна було годинами – вони відкривалися з нового боку

Символи та орнаменти на килимах із СРСР виявилися не плодом фантазії дизайнерів тих років.

Один із найпопулярніших предметів радянського побуту – килим. Їм прикрашали та утеплювали стіни, клали на підлогу і навіть накривали дивани замість покривал. Візерунки радянських килимів знайомі багатьом, як виявилося, прийшли вони з глибини віків.

Вибирати модель килима на свій смак, як пише BigPicture, могли далеко не всі громадяни — замовити покриття з певним малюнком можна було за каталогом Зовнішпосилторгу. Ось тільки оплачувати покупки за ним треба було чеками, які отримували лише закордонні працівники.

Замовити по ньому можна було не лише паласи з республік СРСР, а й із НДР та Болгарії.

Закордонні килими були доступні лише обраним
Закордонні килими були доступні лише обраним

У каталозі були як килими ручної роботи, так і машинні. Малюнки у них були схожими і ґрунтувалися на етнічних мотивах. Азербайджанські майстри пропонували килими "Карабах", "Казах" та навіть "Куба".

Використовувалися традиційні кольори та мотиви
Використовувалися традиційні кольори та мотиви

У роботах з Вірменії майстри ґрунтувалися на стародавньому мистецтві килимарства та використовували в килимах "Єреван" та "Іджеван" мотиви кольорів лотоса.

На створення килимів надихалися унікальними витворами мистецтва, наприклад, килимом Лорі, який зберігається в музеї у Вірменії та містить стародавні символи.

На килимах знаходили відображення стародавні мотиви
На килимах знаходили відображення стародавні мотиви

Інші символи, що зустрічаються на килимах, також були взяті з минулого. Серед них — "гель" або ромб із Туркменістану, який був покликаний захищати будинок. Іранський мотив "медальйон" — центральний елемент від якого будується малюнок мав у давнину значення "сонце". Від перських килимів взяли "еслім" — лінії, що звиваються, і "бута" — бутони та екзотичні фрукти. З країн Центральної Азії прийшло і зображення вази на килимі, його раніше вважали за символ піднесеного кохання.

Радянські килими могли поєднувати кілька мотивів
Радянські килими могли поєднувати кілька мотивів

Раніше "Телеграф" писав, що килими у квартирах вважають ознакою "бабушника", але килими в "хрущовках" використовуються не тільки для декору, але й для звукоізоляції.

Теги:
#Мистецтво #СРСР #Килим #Орнамент
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