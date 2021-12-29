Загадка времен СССР: какие тайны хранят в себе советские ковры (фото)

Символы и орнаменты на коврах из СССР оказались не плодом фантазии дизайнеров тех лет.

Один из самых популярных предметов советского быта — ковер. Им украшали и утепляли стены, клали на пол и даже накрывали диваны вместо покрывал. Узоры советских ковров знакомы многим, как оказалось — пришли они из глубины веков.

Выбирать модель ковра по своему вкусу, как пишет BigPicture, могли далеко не все граждане — заказать покрытие с определенным рисунком можно было по каталогу Внешпосылторга. Вот только оплачивать покупки по нему нужно было чеками, которые получали только заграничные работники.

Заказать по нему можно было не только паласы из республик СССР, но и из ГДР и Болгарии.

Заграничные ковры были доступны лишь избранным

В каталоге были как ковры ручной работы, так и машинные. Рисунки на них были похожими и основывались на этничных мотивах. Азербайджанские мастера предлагали ковры "Карабах", "Казах" и даже "Куба".

Использовались традиционные цвета и мотивы

В работах из Армении мастера основывались на древнем искусстве ковроткачества и использовали в коврах "Ереван" и "Иджеван" мотивы цветов лотоса.

На создание ковров вдохновлялись уникальными произведениями искусства, например ковром Лори, который хранится в музее в Армении и содержит древние символы.

На коврах находили отражение древние мотивы

Другие символы, встречающиеся на коврах также были взяты из прошлого. Среди них — "гель" или ромб из Туркменистана, который был призван защищать дом. Иранский мотив "медальон" — центральный элемент от которого строится рисунок имел в древности значение "солнце". От персидских ковров взяли "эслим" — извивающиеся линии и "бута" — бутоны и экзотические фрукты. Из стран Центральной азии пришло и изображение вазы на ковре, его раньше считали символом возвышенной любви.

Советские ковры могли объединять несколько мотивов

Ранее "Телеграф" писал, что ковры в квартирах считают признаком "бабушатника", но ковры в "хрущевках" используются не только для декора, но и для звукоизоляции.