Бойовий танцюрист Распутін та нікчемний російський цар: що показали у фільмі "King’s Man: Початок" (огляд)

Распутін, який танцює бойовий балет, у цьому фільмі змусить вас сміятися та плакати одночасно.

У четвер, 13 січня, в український прокат виходить пригодницька екшн-комедія "King’s Man: Початок". Фільм стане приквелом до двох попередніх частин і розповість, як виникла ідея створення секретного агентства з шпигунами-джентльменами, що вміло б’ються. "Телеграф" вже подивився новинку та готовий поділитися своїми враженнями з читачами

"King’s Man: Початок": сюжет

Врятувати Британію у війні належить колишньому військовому та його сину

Сюжет фільму закручується навколо колишнього військового та його сина, які самотужки намагаються врятувати Британію від неминучої поразки у кровопролитній війні. Для цього їм доводиться протистояти найпідступнішим умам світу, які об’єдналися та спланували зловісну змову.

Карикатурні персонажі та специфічний гумор

Військова драма у фільмі різко змінюється трешевою комедією

Спочатку треба сказати, що з попередніми двома частинами третій фільм франшизи має мало спільного. Це стрічка, що аж ніяк не полюбилася, про агентів секретної служби в модних піджачках і зі парасольками, що стріляють. Навіть жанр, якого відноситься "King’s Man: Початок" однозначно визначити дуже складно. Більшість фільму займає військова драма, яка в деяких частинах досить різко перетікає в комедію з дуже вже карикатурними персонажами.

Распутін у виконанні Ріса Еванса вийшов найбільш запам’ятовується персонажем у фільмі

З історичними фактами режисер Метью Вон, який зняв такі картини як "Піпець" та "Люди Ікс. Перший клас", поводиться дуже вільно. З реальними подіями та особистостями сюжет нового "Кінгсмана" не має нічого спільного, але саме на цьому й будується гумор у картині. Наприклад, за смертоносним бойовим балетом Распутіна спостерігати без сміху просто не можна. При чому сміх цей межує то з бажанням закрити обличчя руками, то звести їх до неба та вигукнути "За що?!", настільки карикатурними у картині показані образи та дії деяких персонажів. Водночас Распутін є, мабуть, найяскравішим героєм у всьому фільмі і саме він найбільше запам’ятовується. Хоча деякі еротичні сценки за участю Распутіна викликають неоднозначну реакцію.

Распутін легко маніпулює російським царем

Останнього російського імператора Миколи II у фільмі зобразили досить нікчемним: таким, що терпить стусани від свого кузена і сліпо довіряє своєму "придворному магу" Распутіну. Перед ним цар буквально повзає навколішки.

Про головного антагоніста у фільмі сказати, власне, нічого: настільки невиразним він вийшов.

Натомість головний герой у виконанні Райфа Файнса привертає до себе увагу, особливо у другій частині фільму, де вже з’являється хоч якийсь екшн. За шпигунськими пригодами Файнса спостерігати справді цікаво.

Замість підсумку

"King’s Man: Початок" вийшов незбалансованою, місцями затягнутою картиною, якою складно буде здобути любов як фанатів військових трилерів, так і фанатів самої шпигунської франшизи "Кінгсман". Водночас картина припаде до вподоби любителям "трешового" гумору, які бажають посміятися над "дивними росіянами" та шанувальникам Райфа Файнса.

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