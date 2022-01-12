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Боевой танцор Распутин и никчемный русский царь: что показали в фильме "King’s Man: Начало" (обзор)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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За шпионскими приключениями Райфа Файнса наблюдать довольно интересно Новость обновлена 12 января 2022, 13:20
За шпионскими приключениями Райфа Файнса наблюдать довольно интересно

Танцующий боевой балет Распутин в этом фильме заставит вас смеяться и плакать одновременно.

В четверг, 13 января, в украинский прокат выходит приключенческая экшн-комедия "King’s Man: Начало". Фильм станет приквелом к двум предыдущим частям и расскажет, как возникла идея создания секретного агентства с умело дерущимися шпионами-джентльменами. "Телеграф" уже посмотрел новинку и готов поделиться своими впечатлениями с читателями

"King’s Man: Начало": сюжет

Спасти Британию в войне предстоит бывшему военному и его сыну
Спасти Британию в войне предстоит бывшему военному и его сыну

Сюжет фильма закручивается вокруг бывшего военного и его сына, которые своими силами пытаются спасти Британию от неминуемого поражения в кровопролитной войне. Для этого им приходится противостоять самым коварным умам мира, которые объединились и спланировали зловещий заговор.

Карикатурные персонажи и специфический юмор

Военная драма в фильме резко сменяемтся трешовой комедией
Военная драма в фильме резко сменяемтся трешовой комедией

Для начала надо сказать, что с предыдущими двумя частями третий фильм франшизы имеет мало общего. Это отнюдь не полюбившаяся нам лента об агентах секретной службы в модных пиджачках и со стреляющими зонтиками. Даже жанр, к которому относится "King’s Man: Начало" однозначно определить очень сложно. Большую часть фильма занимает военная драма, которая в некоторых частях довольно резко перетекает в комедию с очень уж карикатурными персонажами.

Распутин в исполнении Риса Эванса получился самым запоминающимся персонажем в фильме
Распутин в исполнении Риса Эванса получился самым запоминающимся персонажем в фильме

С историческими фактами режиссер Мэтью Вон, снявший такие картины как "Пипец" и "Люди Икс. Первый класс", обращается очень вольно. С реальными событиями и личностями сюжет нового "Кингсмана" не имеет ничего общего, но именно на этом и строится юмор в картине. Например, за смертоносным боевым балетом Распутина наблюдать без смеха просто нельзя. При чем смех этот граничит то с желанием закрыть лицо руками, то возвести их к небу и воскликнуть "За что?!", настолько карикатурными в картине показаны образы и действия некоторых персонажей. В то же время Распутин является, пожалуй, самым ярким героем во всем фильме и именно он запоминается больше всего. Хотя некоторые эротические сценки с участием Распутина вызывают неоднозначную реакцию.

Распутин легко манипулирует российским царем
Распутин легко манипулирует российским царем

Последнего российского императора Николая II в фильме изобразили довольно никчемным: терпящим пинки от своего кузена и слепо доверяющим своему "придворному магу" Распутину. Перед ним царь буквально ползает на коленях.

О главном антагонисте в фильме сказать, собственно, нечего: настолько не запоминающимся и невыразительным он получился.

Зато главный герой в исполнении Райфа Файнса притягивает к себе внимание, особенно во второй части фильма, где появляется хоть какой-то экшн. За шпионскими приключениями Файнса наблюдать действительно интересно.

Вместо итога

"King’s Man: Начало" вышел несбалансированной, местами затянутой картиной, которой сложно будет снискать себе любовь как фанатов военных триллеров, так и фанатов самой шпионской франшизы "Кингсман". В то же время картина придется по нраву любителям "трешового" юмора, желающим посмеяться над "странными русскими" и поклонникам Райфа Файнса.

Ранее "Телерграф" публиковал рецензию на нашумевший фильм Marvel "Вечные".

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#Фильм #Обзор #Рецензия
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