Дружина, письменниця, мандрівниця: що відомо про невістку Кисельова, яка засвітилася у "полуничці" (фото)
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За життям Олесі Киселової в Instagram стежить понад 4 тисячі людей
У мережі активно обговорюється скандальна історія, пов’язана із родичкою кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова Олесею. Дівчину, яка нині є дуже активною блогеркою, завдяки характерним родимкам на щоці викрили у зйомках у фільмах для дорослих.
"Телеграф" розповість, що Олеся Кисельова, відома також як lesialand, найчастіше публікує у своєму Instagram.
Почнемо з того, що на сторінці дівчини у соцмережі підписано понад 4 тисячі людей. Сама ж Олеся стежить лише за трьома сотнями користувачів. Серед них — офіційний обліковий запис Netflix, акторка Анджеліна Джолі та головний опозиціонер Кремля Олексій Навальний. Остання підписка вельми дивує, якщо враховувати позицію, якої дотримується тесть дівчини Дмитро Кисельов.
"Діляюся приворотним рецептами, відмінними фільмами і книгами. А ще пишу роман online", — написано в розділі "Про себе" на акаунті Олесі Кисельової.
Про книгу дівчина не обманює — є посилання на обліковий запис у Telegram, де з липня 2021 року вона публікує свої перші письменницькі кроки. Своє дітище Кисельова характеризує як роман про людину, яка наклала на себе руки і потрапила до паралельного світу.
Остання публікація в Telegram датується зимою 2022 року — було викладено 7 розділ твору.
Цікаво, що серед "крайніх" коментарів" є і лютневі, де користувачі говорять Олесі про її "популярність". Жартівливий тон відповіді дівчини дає зрозуміти, що вона в курсі галасу в пресі щодо своєї ймовірної причетності до зйомок контенту для дорослих.
Проте повернемося до Instagram. У цій соцмережі Олеся Кисельова часто публікує власні фотографії, знімки із чоловіком Глібом, а також естетичну їжу.
Деякі її знімків супроводжуються провокаційними цитатами з різних серіалів.
"Є кілька речей, на які я сподіватимусь із справжньою пристрастю: медична марихуана, біблійний сатана як метафора повстання проти тиранії та проклята криптовалюта", — цитує дівчина "Кремнієву долину".
Також вона часто постить свої знімки, у тому числі дуже відверті. Один із останніх підписаний досить провокаційно.
"Не знаю, що відбувається: я, як сліпий на груповухі", — зазначила Кисельова.
У світлі інформації про її ймовірні зйомки у високорейтингових фільмах такі фрази виглядають дуже двояко.
Також з публікацій Олесі можна зрозуміти, що вона разом із чоловіком відпочивала в окупованому Криму влітку 2020 року.
"Сімейне подружжя Кисельових проводить останні літні дні біля узбережжя Євпаторії", — підписала вона чергове фото.
Зазначимо, що дівчина активно використовує розділ stories. Зважаючи на все, вона часто публікує різні меми, у деяких із яких фігурує і сама. Також Кисельова розповідає, які серіали дивиться — що підтверджує уривок із "Як я зустрів вашу маму".
В останній сторіз Олеся повідомляє про те, що захворіла. На знімку вона тримає градусник, котрий зафіксував підвищену температуру.
Нагадаємо, що дівчину впізнали в "полуничці" завдяки двом особливо помітним родимкам на правій щоці. Повідомляється, що у фільмах для дорослих вона могла зніматися під трьома різними псевдонімами — "Lesya Bender", "Bendy Q" та "Britney S". Кадри з високорейтингових фільмів можна знайти у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про секс-скандал, пов’язаний з відомою футбольною суддею-жінкою Діаною Ді Мео. За її словами, вона стала жертвою хакерів, які опублікували у мережі відео інтимного змісту із нею.
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