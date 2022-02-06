Дружина, письменниця, мандрівниця: що відомо про невістку Кисельова, яка засвітилася у "полуничці" (фото)

За життям Олесі Киселової в Instagram стежить понад 4 тисячі людей

У мережі активно обговорюється скандальна історія, пов’язана із родичкою кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова Олесею. Дівчину, яка нині є дуже активною блогеркою, завдяки характерним родимкам на щоці викрили у зйомках у фільмах для дорослих.

"Телеграф" розповість, що Олеся Кисельова, відома також як lesialand, найчастіше публікує у своєму Instagram.

Почнемо з того, що на сторінці дівчини у соцмережі підписано понад 4 тисячі людей. Сама ж Олеся стежить лише за трьома сотнями користувачів. Серед них — офіційний обліковий запис Netflix, акторка Анджеліна Джолі та головний опозиціонер Кремля Олексій Навальний. Остання підписка вельми дивує, якщо враховувати позицію, якої дотримується тесть дівчини Дмитро Кисельов.

Підписки дівчини в Instagram

Підписки дівчини в Instagram

"Діляюся приворотним рецептами, відмінними фільмами і книгами. А ще пишу роман online", — написано в розділі "Про себе" на акаунті Олесі Кисельової.

Instagram Олесі Кисельової

Про книгу дівчина не обманює — є посилання на обліковий запис у Telegram, де з липня 2021 року вона публікує свої перші письменницькі кроки. Своє дітище Кисельова характеризує як роман про людину, яка наклала на себе руки і потрапила до паралельного світу.

Скрін із Telegram-каналу

Остання публікація в Telegram датується зимою 2022 року — було викладено 7 розділ твору.

Скрін із Telegram-каналу

Цікаво, що серед "крайніх" коментарів" є і лютневі, де користувачі говорять Олесі про її "популярність". Жартівливий тон відповіді дівчини дає зрозуміти, що вона в курсі галасу в пресі щодо своєї ймовірної причетності до зйомок контенту для дорослих.

Скрін із Telegram-каналу

Проте повернемося до Instagram. У цій соцмережі Олеся Кисельова часто публікує власні фотографії, знімки із чоловіком Глібом, а також естетичну їжу.

Instagram Олесі Кисельової

Деякі її знімків супроводжуються провокаційними цитатами з різних серіалів.

"Є кілька речей, на які я сподіватимусь із справжньою пристрастю: медична марихуана, біблійний сатана як метафора повстання проти тиранії та проклята криптовалюта", — цитує дівчина "Кремнієву долину".

Фото з Instagram Олесі Кисельової

Також вона часто постить свої знімки, у тому числі дуже відверті. Один із останніх підписаний досить провокаційно.

"Не знаю, що відбувається: я, як сліпий на груповухі", — зазначила Кисельова.

Фото з Instagram Олесі Кисельової

У світлі інформації про її ймовірні зйомки у високорейтингових фільмах такі фрази виглядають дуже двояко.

Фото з Instagram Олесі Кисельової

Також з публікацій Олесі можна зрозуміти, що вона разом із чоловіком відпочивала в окупованому Криму влітку 2020 року.

Фото з Instagram Олесі Кисельової

"Сімейне подружжя Кисельових проводить останні літні дні біля узбережжя Євпаторії", — підписала вона чергове фото.

Зазначимо, що дівчина активно використовує розділ stories. Зважаючи на все, вона часто публікує різні меми, у деяких із яких фігурує і сама. Також Кисельова розповідає, які серіали дивиться — що підтверджує уривок із "Як я зустрів вашу маму".

Мем із Instagram Олесі Кисельової

В останній сторіз Олеся повідомляє про те, що захворіла. На знімку вона тримає градусник, котрий зафіксував підвищену температуру.

Сторіз із Instagram Олесі Кисельової

Нагадаємо, що дівчину впізнали в "полуничці" завдяки двом особливо помітним родимкам на правій щоці. Повідомляється, що у фільмах для дорослих вона могла зніматися під трьома різними псевдонімами — "Lesya Bender", "Bendy Q" та "Britney S". Кадри з високорейтингових фільмів можна знайти у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" за цим посиланням.

Порівняння родимок у Олесі та актриси з фільмів для дорослих

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про секс-скандал, пов’язаний з відомою футбольною суддею-жінкою Діаною Ді Мео. За її словами, вона стала жертвою хакерів, які опублікували у мережі відео інтимного змісту із нею.