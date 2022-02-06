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Дружина, письменниця, мандрівниця: що відомо про невістку Кисельова, яка засвітилася у "полуничці" (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
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Дівчина часто публікує спільні знімки з чоловіком Глібом Новина оновлена 06 лютого 2022, 09:30
Дівчина часто публікує спільні знімки з чоловіком Глібом

За життям Олесі Киселової в Instagram стежить понад 4 тисячі людей

У мережі активно обговорюється скандальна історія, пов’язана із родичкою кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова Олесею. Дівчину, яка нині є дуже активною блогеркою, завдяки характерним родимкам на щоці викрили у зйомках у фільмах для дорослих.

"Телеграф" розповість, що Олеся Кисельова, відома також як lesialand, найчастіше публікує у своєму Instagram.

Почнемо з того, що на сторінці дівчини у соцмережі підписано понад 4 тисячі людей. Сама ж Олеся стежить лише за трьома сотнями користувачів. Серед них — офіційний обліковий запис Netflix, акторка Анджеліна Джолі та головний опозиціонер Кремля Олексій Навальний. Остання підписка вельми дивує, якщо враховувати позицію, якої дотримується тесть дівчини Дмитро Кисельов.

Підписки дівчини в Instagram
Підписки дівчини в Instagram
Підписки дівчини в Instagram
Підписки дівчини в Instagram

"Діляюся приворотним рецептами, відмінними фільмами і книгами. А ще пишу роман online", — написано в розділі "Про себе" на акаунті Олесі Кисельової.

Instagram Олесі Кисельової
Instagram Олесі Кисельової

Про книгу дівчина не обманює — є посилання на обліковий запис у Telegram, де з липня 2021 року вона публікує свої перші письменницькі кроки. Своє дітище Кисельова характеризує як роман про людину, яка наклала на себе руки і потрапила до паралельного світу.

Скрін із Telegram-каналу
Скрін із Telegram-каналу

Остання публікація в Telegram датується зимою 2022 року — було викладено 7 розділ твору.

Скрін із Telegram-каналу
Скрін із Telegram-каналу

Цікаво, що серед "крайніх" коментарів" є і лютневі, де користувачі говорять Олесі про її "популярність". Жартівливий тон відповіді дівчини дає зрозуміти, що вона в курсі галасу в пресі щодо своєї ймовірної причетності до зйомок контенту для дорослих.

Скрін із Telegram-каналу
Скрін із Telegram-каналу

Проте повернемося до Instagram. У цій соцмережі Олеся Кисельова часто публікує власні фотографії, знімки із чоловіком Глібом, а також естетичну їжу.

Instagram Олесі Кисельової
Instagram Олесі Кисельової

Деякі її знімків супроводжуються провокаційними цитатами з різних серіалів.

"Є кілька речей, на які я сподіватимусь із справжньою пристрастю: медична марихуана, біблійний сатана як метафора повстання проти тиранії та проклята криптовалюта", — цитує дівчина "Кремнієву долину".

Фото з Instagram Олесі Кисельової
Фото з Instagram Олесі Кисельової

Також вона часто постить свої знімки, у тому числі дуже відверті. Один із останніх підписаний досить провокаційно.

"Не знаю, що відбувається: я, як сліпий на груповухі", — зазначила Кисельова.

Фото з Instagram Олесі Кисельової
Фото з Instagram Олесі Кисельової

У світлі інформації про її ймовірні зйомки у високорейтингових фільмах такі фрази виглядають дуже двояко.

Фото з Instagram Олесі Кисельової
Фото з Instagram Олесі Кисельової

Також з публікацій Олесі можна зрозуміти, що вона разом із чоловіком відпочивала в окупованому Криму влітку 2020 року.

Фото з Instagram Олесі Кисельової
Фото з Instagram Олесі Кисельової

"Сімейне подружжя Кисельових проводить останні літні дні біля узбережжя Євпаторії", — підписала вона чергове фото.

Зазначимо, що дівчина активно використовує розділ stories. Зважаючи на все, вона часто публікує різні меми, у деяких із яких фігурує і сама. Також Кисельова розповідає, які серіали дивиться — що підтверджує уривок із "Як я зустрів вашу маму".

Мем із Instagram Олесі Кисельової
Мем із Instagram Олесі Кисельової

В останній сторіз Олеся повідомляє про те, що захворіла. На знімку вона тримає градусник, котрий зафіксував підвищену температуру.

Сторіз із Instagram Олесі Кисельової
Сторіз із Instagram Олесі Кисельової

Нагадаємо, що дівчину впізнали в "полуничці" завдяки двом особливо помітним родимкам на правій щоці. Повідомляється, що у фільмах для дорослих вона могла зніматися під трьома різними псевдонімами — "Lesya Bender", "Bendy Q" та "Britney S". Кадри з високорейтингових фільмів можна знайти у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" за цим посиланням.

Порівняння родимок у Олесі та актриси з фільмів для дорослих
Порівняння родимок у Олесі та актриси з фільмів для дорослих

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про секс-скандал, пов’язаний з відомою футбольною суддею-жінкою Діаною Ді Мео. За її словами, вона стала жертвою хакерів, які опублікували у мережі відео інтимного змісту із нею.

Теги:
#Соц мережі #Instagram #Блогер #Родимка #Порно #Дмитро Кисельов #Блогерша
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