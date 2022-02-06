Жена, писательница, путешественница: что известно о невестке Киселева, засветившейся в "клубничке" (фото)

За жизнью Олеси Киселовой в Instagram следит более 4 тысяч человек

В сети активно обсуждается скандальная история, связанная с родственницей кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева Олесей. Девушку, нынче являющуюся весьма активной блогершей, благодаря характерным родинкам на щеке уличили в съемках в фильмах для взрослых.

"Телеграф" расскажет, что Олеся Киселева, известная также как lesialand, чаще всего публикует в своем Instagram.

Начнем с того, что на странице девушки в соцсети подписано более 4 тысяч человек. Сама же Олеся следит лишь за тремя сотнями пользователей. Среди них — официальный аккаунт Netflix, актриса Анджелина Джоли и главный оппозиционер Кремля Алексей Навальный. Последняя подписка является весьма удивительной с учетом позиции, которой придерживается тесть девушки Дмитрий Киселев.

Подписки девушки в Instagram

Подписки девушки в Instagram

"Делюсь приворотными рецептами, отличными фильмами и книгами. А еще пишу роман online", — написано в разделе "О себе" на аккаунте Олеси Киселевой.

Instagram Олеси Киселевой

О книге девушка не обманывает — есть ссылка на аккаунт в Telegram, где с июля 2021 года она публикует свои первые писательские шаги. Свое детище Киселева характеризует как роман о человеке, покончившем с собой и попавшем в некий параллельный мир.

Скрин из Telegram-канала

Последняя публикация в Telegram датируется зимой 2022 года — была выложена 7 глава произведения.

Скрин из Telegram-канала

Интересно, что в числе "крайних" комментариев" имеются и февральские, где пользователи говорят Олесе об ее известности. Её шутливый тон ответа дает понять, что она в курсе шумихи в прессе насчет своей вероятной причастности к съемкам контента для взрослых.

Скрин из Telegram-канала

Однако вернемся к Instagram. В этой соцсети Олеся Киселева часто публикует собственные фотографии, снимки с мужем Глебом, а также эстетическую еду.

Instagram Олеси Кисельовой

Некоторые из её снимков сопровождаются провокационными цитатами из различных сериалов.

"Есть несколько вещей, на которые я буду надеяться с настоящей страстью: медицинская марихуана, библейный сатана как метафора восстания против тирании и проклятая криптовалюта", — цитирует девушка "Кремниевую долину".

Фото из Instagram Олеси Киселевой

Также она часто постит свои снимки, в том числе весьма откровенные. Один из последних подписан очень даже провокационно.

"Не знаю, что происходит: я, как слепой на групповухе", — отметила Киселева.

Фото из Instagram Олеси Киселевой

В свете информации о ее вероятных съемках в высокорейтинговых фильмах такие фразы выглядят весьма двойственно.

Фото из Instagram Олеси Киселевой

Также с публикаций Олеси можно понять, что она вместе с мужем отдыхала в оккупированном Крыму летом 2020 года.

Фото из Instagram Олеси Киселевой

"Семейная чета Киселёвых провожает последние летние деньки близ побережья Евпатории", — подписала она очередное фото.

Отметим, что девушка активно использует и раздел stories. Судя по всему, она часто публикует различные мемы, в некоторых из которых фигурирует и сама. Также Киселева рассказывает, какие сериалы смотрит — к примеру, отрывок из "Как я встретил вашу маму".

Мем из Instagram Олеси Киселевой

В последней сториз Олеся сообщает о том, что заболела. На снимке она держит градусник, что зафиксировал повышенную температуру.

Сториз из Instagram Олеси Киселевой

Напомним, что девушку опознали в "клубничке" благодаря двум особо приметным родинкам на правой щеке. Сообщается, что в фильмах для взрослых она могла сниматься под тремя различными псевдонимами — "Lesya Bender", "Bendy Q" и "Britney S". Кадры из высокорейтинговых фильмов можно найти в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" по этой ссылке.

Сравнение родинок у Олеси и актрисы из фильмов для взрослых

Напомним, ранее "Телеграф" писал о секс-скандале, связанном с известной футбольной судьей-женщиной Дианой Ди Мео. По ее словам, она стала жертвой хакеров, которые опубликовали в сети видео интимного содержания с ней.